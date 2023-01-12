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三闖環評初審 中佳電力台中港設燃氣複循環電廠案通過

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中佳電力公司規畫於台中港興建燃氣複循環電廠，今天召開第三次環評初審，最終有條件通過。圖／台中市新聞局提供
中佳電力公司規畫於台中港興建燃氣複循環電廠，今天召開第三次環評初審，最終有條件通過。圖／台中市新聞局提供

配合國家能源政策、降低燃煤占比，民營中佳電力公司規畫於台中港興建燃氣複循環電廠，環保署今召開環評專案小組第三次初審會議，環委要求強化空汙及溫室氣體增量抵換措施、施工及營運期間陸域生態之鳥類定點調查頻率等，並於3月底前取得台電公司等相關單位書面同意文件後，全案可送至環評大會審查。

中佳電力預計於台中港興設置57至65萬瓩級複循環機組，並爭取在2025年取得商轉機會，開發面積約6公頃。前二次審查時，環委質疑，中佳為新設電廠，無舊有設備可做空汙抵換，需取得台電公司同意才能將台中火力發電廠作為空汙抵減來源，若中佳未實質汰換中火既有燃煤機組，未來恐加劇空汙。

中佳今報告時表示，已與台電溝通討論，台電可提供硫氧化物及氮氧化物的削減量，並承諾營運期間的粒狀物、硫氧化物與氮氧化物等等空汙排放量，均已120％進行抵減，減少對中部地區的空品影響；另也與台大實驗林合作，於廠區外植樹造林10公頃，推估約可吸收2706公噸的二氧化碳。

環委要求，中佳需強化說明空汙排放量增量抵換措施的具體量化抵換計算內容，盡速取得相關機關（構）如台電公司、台中市政府、彰化縣政府的正式書面文件，是否能用中火燃煤機組抵減，作為中佳電廠增量抵換來源，並加強後續管理及落實查核機制。

另環委也表示，中佳須強化說明利用潮液、潮渣使用規畫，包含了解農民使用意願、每單位農地使用量等，以作為抵換氨的計算內容；由於本案基地位於土壤液化高潛勢區，需說明清楚電廠及相關設施建物設計規畫（含採用基礎類型、設計深度等）。

生態及植樹造林部分，環委認為，台大實驗林的造林計畫本就會進行，與中佳有無認養造林計畫無太大關聯，中佳需補充認養造林地的現況及不同樹種的固碳量，並估算整體固碳效益，強化溫室氣體排放量抵換措施；施工及營運期間環境監測計畫陸域生態之鳥類定點調查頻率需每月1次。

環委表示，中佳電力公司需在今年3月31日前補正空汙抵換措施、台電等相關正式書面文件。經討論後，決議予以通過環評初審，全案後續送交環評大會審查。

台電 環評 中火

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