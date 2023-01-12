南投春節交通疏運出爐 旅遊要避雷建議這樣走

春節連續假期自1月20日起至1月29日共10天，因應連續假期湧入南投返家旅遊車潮，公路總局自1月19日至1月30日實施春節交通疏運計畫，日月潭、清境、紫南宮等熱門旅遊景點都是易壅塞路段，提醒駕駛人注意相關疏導措施，春節到南投出遊才能交通順暢，避免卡在車陣中。

公路總局第二區養護工程處表示，因應春節長假，事先盤點南投縣省道交通路側資訊妥善率及降低省道施工通阻情形，邊坡也完成巡檢。

南投春節易塞車時段，首波在19日下午至20日（除夕）返鄉時段，國道3號中部路段易塞車，可改走台63線及台14線可作為替代道路。

1月22日（初一）至25日（初四）預估大量遊客到南投旅遊、走春、拜拜，南投縣內易壅塞路段「日月潭及信義鄉草坪頭的台21線」、「清境地區的台14甲線」及「紫南宮及名間鄉親子生態園區的台3線、台3丙線」。

1月28日（初七）至29日(初八)返回工作地旅次，台63線及台14線可作為中部地區替代道路。

公路總局對省道易壅塞監控路段計有「日月潭周邊台21線60k至62k九龍口至水社路段」、「台14甲線7k至9k清境農場路段」、「台14線53K+890(愛蘭橋)至台21線47K+850」、「台21線108K (愛玉橋)-110K (草坪頭)路段」、「台3線及台3丙線竹山紫南宮路段及名間鄉親子生態園區」等。

公路總局協調警方加派警力駐點，並依據車流動態調整號誌時制，透過警廣及可變資訊系統(CMS)宣導最新路況及停車資訊，並就觀光遊憩地區周邊道路的違規車輛加強取締。

熱門觀光地區清境農場，預估1月22日（初一）至1月27日（初五）上午11時至下午13時為易壅塞時段，可提前於上午9時以前到達，避開旅遊車潮；當天入住旅宿者，可於下午15時以後進入，以避開塞車時段。

日月潭交通尖峰時段為1月22日（初一）至1月27日（初六）上午12時至下午14時，建議上午10時以前到達，避開旅遊車潮；入住旅宿者，可於下午4時後進入。