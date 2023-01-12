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防車輛A柱死角釀行人憾事 中市交通局擬推行人綠燈先亮

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今主持市府道安會報。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今主持市府道安會報。記者劉柏均／攝影

中市府今舉行道安會報，市警局統計，去年取締車輛未禮讓行人共3511件，較前年增加957件，增幅37.5%；道安委員林志盈建議，行人綠燈先亮，再亮車輛綠燈，增加行人通行時能見度，減少視線死角。交通局長葉昭甫表示，將盤點路口實施。

台中市警局統計，去年取締車輛未禮讓行人共3511件，較前年增加957件，增幅37.5%；取締酒駕共8896件，較前年增1132件，增幅14.4%；行人違規共1216件，較前年同期少278件，降幅18.6%。

台中市長盧秀燕今主持交通會報，以數據指出，行人違規件數減少，反而車輛未禮讓件數增加，愈來愈多行人守法，但駕駛違規行為卻增加，駕駛人教育很重要。

林志盈建議，可效法台南，先亮行人走的綠燈，再亮車輛通行的綠燈，轉彎車輛即可先看見行人，減少視線死角、增加行人能見度；葉昭甫表示，將盤點路口，實施優先亮行人綠燈。

盧秀燕提到，前幾年疫情嚴峻，人車外出少，各縣市交通事故數據下降，去年疫情趨緩，各縣市交通事故也升高，儘管台中去年1至11月A1及A2類交通事故防制成效六都第二，仍應努力改善交通，集思廣益盡速研究可行的改善方案。

盧秀燕也強調，市府持續裝設科技執法設備，減少人力、物力，傷亡事故也下降，有效達到嚇阻效果；偶有開錯單情形，少數民代便接獲民眾反映，後希望市府減少或延緩裝設科技設備，但此事「人民關天」，為減少傷亡與交通事件，市府堅持持續推行科技執法，加強安裝設備。

盧秀燕 科技執法

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