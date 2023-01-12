物價通膨...里鄰長怨福利津貼不夠用 中市府：不亞於五都

里長事務費經中央修法，今年一月起自4萬5千元調升至5萬元，但無支薪的鄰長相關福利津貼未同步調整；民進黨台中市議員林祈烽收到許多里鄰長抱怨，近兩年物價通膨，3100元的文康活動費不夠用，無法進行兩天一夜旅程，且疫情加重鄰里工作，相關福利費用卻不見中市府調整。

民政局長吳世瑋表示，台中福利津貼在六都名列前茅，去年疫情期快打站多，市府加放每位鄰長2千元禮券，補貼鄰長辛勞；吳世瑋提到，津貼預算涉及財政、主計管轄範圍，會再與相關單位研議討論，審慎評估。

台中市共有1萬2524名鄰長，為無薪義務職、僅有福利津貼，需協助分送市政宣傳資料、通知單等；目前每年每位鄰里長，共有3萬2300元福利津貼，包含文康活動3100元、平安團保6百元、報紙費3600元、訓練經費1千元及每月2千元交通補助費。

林祈烽認為，3100元在現今通膨環境下，已不足以里鄰長舉辦兩天一夜遊程，連單日旅遊都因費用偏低，影響活動、用餐品質，中市府每年超徵數十億元稅收，絕對有經費可提高里鄰長相關福利補助。

國民黨議員楊大鋐坦言，現在物價上漲嚴重，3100元辦兩天一夜的文康活動，不是被抱怨辦得很爛，就是標不出去，有公所舉辦文康活動因而流標兩次，找不到旅遊社承攬，樂見文康經費補助增加，也慰勞里鄰長平時辛勞。

南區新榮里長蔡明昌說，市政府若可「超前」中央政府，提升基層區里工作人員相關福利措施，是美事一樁。尤其最近快打站重啟，很多因疫情額外增加的區政業務，若文康活動補貼增加，會讓無加班費可領的鄰里長感到「揪甘心」。