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霧峰泉水埤生態園區年久失修 農田水利署允協助

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區的泉水埤生態園區，年久失修、水質污染環境髒亂。圖／張芬郁提供
台中市霧峰區的泉水埤生態園區，年久失修、水質污染環境髒亂。圖／張芬郁提供

台中市霧峰區的泉水埤生態園區，年久失修、水質污染環境髒亂，市議員張芬郁今邀集農田水利署人員前往勘查，希望集合公部門和當地居民力量，共同恢復昔日風貌。農田水利署南投管理處長王俊雄答應先進行整治清理，也注意保育魚類的維護，至於後續維護管理怎麼進行再邀請各單位討論。

張芬郁、王俊雄和地方人士近20人，上午抵達泉水埤時，發現原本風光明媚的步道，因泉水淤積、雜草蔓延，失去昔日風貌。

張芬郁說，泉水埤終年湧泉不斷，區公所曾以生態工法進行改造，設有步道、涼亭、護岸等，提供民眾休閒遊憩，可惜後續無人維護。希望農水署協助恢復，並協調居民共同維護，才能永保泉水埤生態，成為霧峰另一地標。

南柳社區發展協會理事長姚國棟說，泉水埤早些年湧泉水量非常豐富，有各類魚蝦，後來地下水位下降，湧泉量也因此減少。小時候他們曾在此游泳、運動，生態資源豐富，希望公部門挹注資金協助。

王俊雄說，泉水埤產權分別屬於農水署、台糖、國產署和私人，當地還曾發現瀕臨絕種保育類野生動物巴氏銀鮈魚，他們願意協助。

台中市霧峰區的泉水埤生態園區，年久失修、水質污染環境髒亂，市議員張芬郁（右三）今邀集農田水利署人員前往勘查。圖／張芬郁提供
台中市霧峰區的泉水埤生態園區，年久失修、水質污染環境髒亂，市議員張芬郁（右三）今邀集農田水利署人員前往勘查。圖／張芬郁提供

水利署 生態園區 議員 保育類野生動物

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