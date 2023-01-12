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過年物資來了 彰化200戶弱勢家庭歡喜領回：年菜好吃

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會、台灣省會計師公會和台中市會計師公會，今天下午到彰化家扶中心二林服務處捐贈白米等物資。記者簡慧珍／攝影
財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會、台灣省會計師公會和台中市會計師公會，今天下午到彰化家扶中心二林服務處捐贈白米等物資。記者簡慧珍／攝影

財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會和會計師公會，一連3年捐贈年菜及白米給彰化家扶中心扶助的西南角鄉鎮弱勢家庭，去年年底新冠疫情有復燃趨勢，景氣也被看壞，謝言信謝林玉鶯文教基金會加碼泡麵200箱與年菜近20萬元，要給偏鄉家庭吃飽過好年。

財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會執行長謝衣鳳，和台灣省會計師公會理事長楊永成、台中市會計師公會副理事長黃志堅、公益公關委員會主任委員廉純忠等15人，今天下午到彰化家扶中心二林服務處捐贈白米等物資，謝衣鳳同時代表基金會捐出40.5萬元買300分年菜及200箱泡麵。捐贈活動播放影片回顧三年關懷家扶南彰扶助家庭點滴，謝衣鳳、楊永成、黃志堅也分享著年節趣事。

「有心照顧弱勢，也要有明燈指引，家扶就像指路的燈，引導行善方向。」楊永成說，公會會員都很願意幫助真正需要的人，已經做了17年，有時不知道上哪裡找這群人，有時不知道他們需要什麼，會計師公會會員感謝謝言信謝林玉鶯文教基金會尋找需要幫助的人，感謝家扶中心給機會關懷弱勢家庭。

家住芳苑鄉王功，騎機車30分鐘到二林鎮的胡姓受扶助媽媽表示，過年快到了，她家謝謝有愛心的會計師和謝言信謝林玉鶯文教基金會連續3年照顧，真高興收到白米、泡麵和年菜，年菜滿好吃的，孩子都很期待過年又吃到美味的年菜。

彰化家扶中心主任王震光說，這幾年受新冠疫情衝擊和通膨影響，家扶募集年菜不易，財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會過去3年認捐幸福年菜累計800套、台灣省會計師公會與台中市會計師公會響應捐贈白米達1800包，深信愛心將像漣漪擴大，年年延續。

彰化家扶的彰化縣西南角鄉鎮200戶受扶助家庭，今天到彰化家扶中心二林服務處領取財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會、台灣省會計師公會和台中市會計師公會捐贈白米等物資。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶的彰化縣西南角鄉鎮200戶受扶助家庭，今天到彰化家扶中心二林服務處領取財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會、台灣省會計師公會和台中市會計師公會捐贈白米等物資。記者簡慧珍／攝影

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