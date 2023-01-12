過年物資來了 彰化200戶弱勢家庭歡喜領回：年菜好吃
財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會和會計師公會，一連3年捐贈年菜及白米給彰化家扶中心扶助的西南角鄉鎮弱勢家庭，去年年底新冠疫情有復燃趨勢，景氣也被看壞，謝言信謝林玉鶯文教基金會加碼泡麵200箱與年菜近20萬元，要給偏鄉家庭吃飽過好年。
財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會執行長謝衣鳳，和台灣省會計師公會理事長楊永成、台中市會計師公會副理事長黃志堅、公益公關委員會主任委員廉純忠等15人，今天下午到彰化家扶中心二林服務處捐贈白米等物資，謝衣鳳同時代表基金會捐出40.5萬元買300分年菜及200箱泡麵。捐贈活動播放影片回顧三年關懷家扶南彰扶助家庭點滴，謝衣鳳、楊永成、黃志堅也分享著年節趣事。
「有心照顧弱勢，也要有明燈指引，家扶就像指路的燈，引導行善方向。」楊永成說，公會會員都很願意幫助真正需要的人，已經做了17年，有時不知道上哪裡找這群人，有時不知道他們需要什麼，會計師公會會員感謝謝言信謝林玉鶯文教基金會尋找需要幫助的人，感謝家扶中心給機會關懷弱勢家庭。
家住芳苑鄉王功，騎機車30分鐘到二林鎮的胡姓受扶助媽媽表示，過年快到了，她家謝謝有愛心的會計師和謝言信謝林玉鶯文教基金會連續3年照顧，真高興收到白米、泡麵和年菜，年菜滿好吃的，孩子都很期待過年又吃到美味的年菜。
彰化家扶中心主任王震光說，這幾年受新冠疫情衝擊和通膨影響，家扶募集年菜不易，財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會過去3年認捐幸福年菜累計800套、台灣省會計師公會與台中市會計師公會響應捐贈白米達1800包，深信愛心將像漣漪擴大，年年延續。
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