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南投出版新書「茗茶秋毫」 鹿谷、名間好茶永流傳

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣文化局出版「茗茶秋毫」新書，為鹿谷凍頂茶及名間埔中茶手工製茶傳統留下完整記錄。圖／南投縣文化局提供
南投縣文化局出版「茗茶秋毫」新書，為鹿谷凍頂茶及名間埔中茶手工製茶傳統留下完整記錄。圖／南投縣文化局提供

南投縣文化局今天發表「茗茶秋毫：南投縣傳統手工製茶文化」新書，蒐集南投傳統手工製茶之技術與知識，以及凍頂烏龍茶、名間埔中茶口述歷史調查成果，讓南投手工製茶文化轉化為適合大眾閱讀的科普書籍。

文化局長林榮森和南投傳統手工製茶技術保存者蘇文昭、陳茂淳一同為新書站台，分享技術傳承的喜悅。

林榮森說，南投是國內最大茶鄉，不只茶葉產量最大，凍頂烏龍茶、日月潭紅茶更是遠近聞名。鹿谷凍頂茶及名間埔中茶都有悠久歷史，透過調查研究，記錄下無形文化資產保存者的口述資料，出版後也將分送縣內所有的圖書館及各高中職以上學校典藏。

「茗茶秋毫」收錄鹿谷鄉及名間鄉致力於茶葉領域貢獻的人物口述歷史，最精華部份在於把無形文化資產保存者蘇文昭及陳茂淳兩位師傅的製茶工序、流程及特徵，藉由訪談方式將之完整保存並傳承。

南投縣政府108年登錄「傳統手工製茶－鹿谷烏龍茶、名間埔中茶」無形文化資產，並認定鹿谷鄉蘇文昭、名間鄉陳茂淳為技術保存者；109年委託南台科技大學辦理「南投縣傳統手工製茶凍頂烏龍茶、名間埔中茶口述歷史調查研究計畫」，研究成果也出版為「茗茶秋毫」一書。

縣議員林儒暘說，南投人需要知道南投事，鹿谷凍頂茶及名間埔中茶都是長時間文化積累，成為南投之光，南投手工製茶文化及歷史，也能透過書籍永久保存。

南投縣文化局出版「茗茶秋毫」新書，為鹿谷凍頂茶及名間埔中茶手工製茶傳統留下完整記錄。圖／南投縣文化局提供
南投縣文化局出版「茗茶秋毫」新書，為鹿谷凍頂茶及名間埔中茶手工製茶傳統留下完整記錄。圖／南投縣文化局提供

南投 文化資產 茶葉 日月潭

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