彰化市發春節敬老禮金共1億6530萬 出動大陣仗人力點鈔
彰化市公所每年在春節前夕發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施已邁入第26年。今年全市可獲領取每人6千元的長者共2萬7550位，共發放1億6530萬元，今天大陣仗出動73名員警分別充當保鑣，協助「護送」禮金至各里辦公處或指定的地點。
彰化市公所統計，今年1萬9404位長者選擇用轉帳，比例約7成，另8146人選擇領現金，轉帳的部分公所已先於1月10日撥入長者的帳戶，選擇領現金的長者則是於12日前往各里辦公處或指定地點同步發放。
配合發放禮金的「大工程」，今天全市73里的里幹事、志工與市公所員工共1百多人，群集在介壽藝文生活館點鈔並將現金逐一分裝進紅包袋之後，再商請73名員警分別充當保鑣，協助「護送」禮金至各里辦公處或指定的地點。
市公所主任秘書許晉嘉今天代表市長林世賢分別前往位於民生路229巷13號的光華里辦公處、光華街101號的彰山宮、延平路480號的延平里辦公處，以及中正路二段675巷33號的南瑤活動中心等處，將禮金紅包親手交給長者們。
彰化市公所指出，1997年前市長葉滿盈任內起，開始發放70歲以上長者每人5千元的春節敬老禮金，民國2010年至2012年調增為每人發放6千元，2013年基於財政考量改採浮動機制，如公所自有財源達10億元以上才發6千元，若未達10億元則發放5千元。
後來為符合實際，市公所於2015年向市民代表會第18屆第1次臨時會提修正案，即自有財源若達到9億6千萬元就發放6千元，獲代表會通過，並自2016年1月1日起開始實施。
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