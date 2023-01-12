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搶春節商機 台中百貨辦展、量販店抽福氣紅包

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
為了增添民眾春節逛百貨公司的樂趣，中友百貨特別即日起在時尚藝廊舉辦「毫端清興-林榮森書法藝術時尚創作展」，展出藝術家林榮森的行草、隸書、甲骨文、拓片等不同書體創作22件。圖／中友百貨提供
為了增添民眾春節逛百貨公司的樂趣，中友百貨特別即日起在時尚藝廊舉辦「毫端清興-林榮森書法藝術時尚創作展」，展出藝術家林榮森的行草、隸書、甲骨文、拓片等不同書體創作22件。圖／中友百貨提供

為了增添民眾春節逛百貨公司的樂趣，中友百貨特別即日起在時尚藝廊舉辦「毫端清興-林榮森書法藝術時尚創作展」，展出藝術家林榮森的行草、隸書、甲骨文、拓片等不同書體創作22件，展期至下個月27日。

中友百貨企畫處經理簡聰政說，林榮森曾獲全國美展第一名、中山文藝獎等無數重要獎項。他不僅在書法界享譽盛名，也是現任南投縣文化局長，但在行政工作忙碌之餘，仍不懈於揮毫。歡迎大家春節期間逛百貨，欣賞精采書法作品。另外，中友百貨也認購林榮森捐出的「持盈保泰」作品，2萬5千元全數捐贈給「南投家扶中心」。

林榮森說，非常想藉著這次的展覽呈現出個人在公餘閒暇之時，在不同時空環境下隨興創作的小品，既真實反映了日常生活中的所思所想，亦是在筆墨毫端留下生活的趣味。

大買家量販店搶春節商機，大年初一至初二凡消費滿880元，就送價值1200元「開運走春優惠券」滿2000元加碼再抽福氣紅包，內含1000元、500元、100元現金抵用券，包包有獎，每店限量600份。

另外，為滿足消費者的年菜需求，大買家還引進全台的「名店、名廚、功夫年菜」，像是台南傳承三代的阿美飯店砂鍋鴨、內門總舖師阿隆師羅漢門魚翅羹、中和知名土羊哥羊肉爐、承樑老桂花酒釀蹄膀、知名台菜餐廳丸滿香醋肉等，都是限量現貨供應。水果方面則有來自馬來西亞頂級榴槤「頂級貓山王榴槤禮盒」，以及日本青森蜜富士蘋果、梨山雪梨禮盒等可選。

大買家量販店為滿足消費者的年菜需求，引進全台的「名店、名廚、功夫年菜」。圖／大買家量販提供
大買家量販店為滿足消費者的年菜需求，引進全台的「名店、名廚、功夫年菜」。圖／大買家量販提供
中友百貨認購林榮森（中）捐出的「持盈保泰」作品，2萬5千元全數捐贈給「南投家扶中心」。圖／中友百貨提供
中友百貨認購林榮森（中）捐出的「持盈保泰」作品，2萬5千元全數捐贈給「南投家扶中心」。圖／中友百貨提供
中友百貨企畫處經理簡聰政說，林榮森曾獲全國美展第一名、中山文藝獎等無數重要獎項，不僅在書法界享譽盛名，也是現任南投縣文化局長。圖／中友百貨提供
中友百貨企畫處經理簡聰政說，林榮森曾獲全國美展第一名、中山文藝獎等無數重要獎項，不僅在書法界享譽盛名，也是現任南投縣文化局長。圖／中友百貨提供
大買家量販店為滿足消費者的年菜需求，糖果等各項產品都十分齊備。圖／大買家量販提供
大買家量販店為滿足消費者的年菜需求，糖果等各項產品都十分齊備。圖／大買家量販提供

春節 年菜 量販店

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