不只蘇花！南投郡大林道路基掏空崩塌 林管處提醒山友春遊注意

春節連續假期即將到來，愛山民眾一般都會安排登山健行旅遊活動，林務局南投林區管理處提醒民眾，因山區道路易發生坍方落石，致使道路交通中斷，熱門的郡大林道為例，目前林道里程25.8公里處存在路基掏空毀損及崩塌的危險，切勿強行通過。

南投林管處表示，郡大林道從信義鄉台21線旁十八重溪橋左岸為起點，但近日因天候及山況不穩定，林道沿線仍存在落石及坍方風險；目前林道里程25.8公里處存在路基掏空毀損及崩塌情況，請入山民眾評估安全小心通行，切勿逗留，情況加劇時，切勿強行通過。

南投林管處指出，縣境內其他如人倫林道、奧萬大聯外道路、卓社林道、雙龍林道、萬大林道、阿冷坑林道、長興林道、武界林道、尖台林道、白毛山林道等路段，目前道路暢通，近期仍因午後降雨不定時發生零星落石及崩塌情況，建議入山民眾注意安全並時刻關注天候及本處林道訊息。