快訊

將禁電子煙、納管加熱菸…菸防法三讀通過 違反業者最高罰5千萬

過年吉祥話全都有！16款LINE期間限定新年免費貼圖 嗨用180天

史上最大高階警人事發布！台北是張榮興、台南警局長廖宗山

旅台日人目睹騎士往新社山區橋下丟垃圾 直呼誇張

中央社／ 台中12日電
台中新社山區橋下堆積多包垃圾。圖擷自「日本人的歐吉桑」臉書
台中新社山區橋下堆積多包垃圾。圖擷自「日本人的歐吉桑」臉書

旅台多年「日本人的歐吉桑」熱愛騎單車，他昨天po文指出日前騎車發現，有騎士到台中新社山區將垃圾丟到橋下，橋下堆積多包垃圾，直呼誇張，希望不要傷害台中人驕傲的土地。

1名旅台多年的日本歐吉桑，喜歡台灣也喜歡騎腳踏車，他昨天在臉書專頁發文提到，上週末他在台中新社，看到一對年約40歲的夫婦，騎機車行經路橋時，竟丟了一包垃圾到橋下。

他直呼誇張並在文中指出「橋下面的山崖有很多塞滿的垃圾袋，難道打算要在新社蓋一座垃圾山嗎？新社是車友愛騎的爬坡路線，也是台中人喜歡的悠閒地，請不要傷害台中人驕傲的土地。」

網友紛紛留言指出，「太丟台中人的臉」、「垃圾才會亂丟垃圾」，也有人高呼台中市環保局應出面開罰。

對此，台中市環保局透過文字回應，已派員前往清理中，除持續加強周邊道路垃圾清理，現階段也已在橋墩處張貼告示警語提醒民眾，後續將評估裝設監視器，如查獲違規行為人，將依違反廢棄物清理法處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

日本 台中市 監視器

延伸閱讀

新竹至嘉義6縣市濃霧特報 下周冷氣團恐持續影響到除夕

南部空汙嚴重 環保局出動 上市電爐鋼廠與石化業承壓

阿里山區24公車站牌增設鄒語名稱 營造母語學習環境

影／力促新社白冷圳申請台灣世遺潛力點 江啟臣偕文化部長會勘

相關新聞

旅台日人目睹騎士往新社山區橋下丟垃圾 直呼誇張

旅台多年「日本人的歐吉桑」熱愛騎單車，他昨天po文指出日前騎車發現，有騎士到台中新社山區將垃圾丟到橋下，橋下堆積多包垃圾...

彰化市發春節敬老禮金共1億6530萬 出動大陣仗人力點鈔

彰化市公所每年在春節前夕發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施已邁入第26年。今年全市可獲領取每人...

搶春節商機 台中百貨辦展、量販店抽福氣紅包

為了增添民眾春節逛百貨公司的樂趣，中友百貨特別即日起在時尚藝廊舉辦「毫端清興-林榮森書法藝術時尚創作展」，展出藝術家林榮...

不只蘇花！南投郡大林道路基掏空崩塌 林管處提醒山友春遊注意

春節連續假期即將到來，愛山民眾一般都會安排登山健行旅遊活動，林務局南投林區管理處提醒民眾，因山區道路易發生坍方落石，致使...

台中歲末送暖 全成基金會今寫春聯、宅配年菜給獨老

財團法人全成社會福利基金會連17年寒冬送暖，關懷台中市的弱勢家庭、獨居老人及長照需求者。今年因疫情關係停辦獨老圍爐餐會，...

彰化東螺溪剛清理又被偷倒垃圾 縣府：逾1立方罰6萬起跳

彰化縣東螺溪埤頭鄉河畔才清理廢棄物了又被偷倒，氣炸在地民眾，今天縣議員李俊諭和多名田尾鄉代表，會同縣政府水利資源處和清淤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。