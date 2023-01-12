台中歲末送暖 全成基金會今寫春聯、宅配年菜給獨老

財團法人全成社會福利基金會連17年寒冬送暖，關懷台中市的弱勢家庭、獨居老人及長照需求者。今年因疫情關係停辦獨老圍爐餐會，今天邀長者揮毫寫春聯，並與社區關懷據點長者送年菜到獨老家中，對於住較遠的長者另與台中郵局合作，出動5輛郵務車，宅配近200份年菜、物資到府。

全成基金會上午邀請南屯區春社社區關懷據點長者揮毫寫春聯，為送年菜活動增添喜氣，社區式長照使用者、96歲寇爺爺平時在社區和老朋友打打麻將動動腦、練練手，年輕時毛筆字寫得好，當場揮毫，台中市社會局長廖靜芝、全成基金會董事長聶玉美、台中市議員吳佩芸等人與會。

隨後與會的長者、基金會志工等人到獨居的76歲張姓婦人家中貼春聯、送年菜、物資，同賀新春，張婦看到眾人，開心淚喊「謝謝大家！」

聶玉美說，原本擔心受疫情影響勸募不易，幸好長年支持基金會的台中郵局、萬和宮、歐客佬、佛光山基金會、金磚餐廳、陳媽媽四季涼補店等企業、團體和個人愛心響應，基金會連17年舉辦寒冬送暖活動，今年因疫情停辦獨居老人圍爐餐會，改由將募集到的民生物資及年菜送到獨居老人家中。

台中郵局副局長李木順說，響應這項公益活動，今天出動5輛郵務車協助將應景年節物資宅配到獨居老人家中。