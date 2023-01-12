台中歲末送暖 全成基金會今寫春聯、宅配年菜給獨老
財團法人全成社會福利基金會連17年寒冬送暖，關懷台中市的弱勢家庭、獨居老人及長照需求者。今年因疫情關係停辦獨老圍爐餐會，今天邀長者揮毫寫春聯，並與社區關懷據點長者送年菜到獨老家中，對於住較遠的長者另與台中郵局合作，出動5輛郵務車，宅配近200份年菜、物資到府。
全成基金會上午邀請南屯區春社社區關懷據點長者揮毫寫春聯，為送年菜活動增添喜氣，社區式長照使用者、96歲寇爺爺平時在社區和老朋友打打麻將動動腦、練練手，年輕時毛筆字寫得好，當場揮毫，台中市社會局長廖靜芝、全成基金會董事長聶玉美、台中市議員吳佩芸等人與會。
隨後與會的長者、基金會志工等人到獨居的76歲張姓婦人家中貼春聯、送年菜、物資，同賀新春，張婦看到眾人，開心淚喊「謝謝大家！」
聶玉美說，原本擔心受疫情影響勸募不易，幸好長年支持基金會的台中郵局、萬和宮、歐客佬、佛光山基金會、金磚餐廳、陳媽媽四季涼補店等企業、團體和個人愛心響應，基金會連17年舉辦寒冬送暖活動，今年因疫情停辦獨居老人圍爐餐會，改由將募集到的民生物資及年菜送到獨居老人家中。
台中郵局副局長李木順說，響應這項公益活動，今天出動5輛郵務車協助將應景年節物資宅配到獨居老人家中。
廖靜芝指出，對於全成社福基金會堅持老人服務很感佩，目前台中市共有470個老人社區關懷據點，預計今年還將擴增到490個據點，盼各社區普設關懷據點，讓長者可以就近到據點接受服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言