彰化東螺溪剛清理又被偷倒垃圾 縣府：逾1立方罰6萬起跳

彰化縣東螺溪埤頭鄉河畔才清理廢棄物了又被偷倒，氣炸在地民眾，今天縣議員李俊諭和多名田尾鄉代表，會同縣政府水利資源處和清淤包商勘查，民代異口同聲要求重罰濫倒垃圾者並移送法院，「最好抓去關」。

縣政府環保局回應指出，曾經每次重罰6千元，偷倒者不服第一次被抓就罰到廢棄物清理法上限6千元，提起行政訴願從最基本裁罰1200元起跳，結果偷倒者勝訴，環保局力爭東螺溪被濫倒嚴重不得不重罰，上級單位同意最基本裁罰2400元，若濫倒廢棄物物件總體積逾1立方公尺，移送水資處按照水利法裁罰每次6萬起跳。

李俊諭本（1）月7日知會水資處與彰化縣環保局查看東螺溪田尾鄉到埤頭鄉的河段，水資處與環保局的人員帶回會勘紀錄，7日起一周內清理河岸廢棄物和河道清淤，今天重返現場，沿途又冒出多堆廢棄物，有工廠棄廢織帶、建築廢棄、家庭垃圾，應有盡有，田尾鄉民代表顏清松、傅喬鈺等人都快氣炸。

李俊諭說，縣政府內部應跨局處成立巡守組織經常巡視東螺溪河段，也應該重罰並直接移送偷倒者。顏清松和傅喬鈺表示，禁倒垃圾的公告牌寫著罰款1200元至6千元，根本無法發揮遏阻效果，應該直接寫罰6萬元和移送法辦。

顏清松又說，三鄉橋最近兩天清乾淨，沒想到又被偷倒廢棄物，一看就知道是外縣市來的建築垃圾，有的直接倒在禁倒垃圾的公告牌下面，對面就是監視錄影器，分明挑戰公權力，過年快到了，家家戶戶大掃除一定會增加東螺溪被濫倒的機率，承包一車垃圾至少1萬元，才罰1200元，縣政府一定要硬起來重罰加移送。