快訊

疫情再現降幅！本土+2萬2653例、284例境外、48死 較上周下降27%

下午1時15分台東外海規模4.3地震 最大震度屏東2級

聯合再生洪傳獻：把光電當小媳婦 官方目標都是空談

彰化東螺溪剛清理又被偷倒垃圾 縣府：逾1立方罰6萬起跳

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣東螺溪河岸沿途都是垃圾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東螺溪河岸沿途都是垃圾。記者簡慧珍／攝影

彰化縣東螺溪埤頭鄉河畔才清理廢棄物了又被偷倒，氣炸在地民眾，今天縣議員李俊諭和多名田尾鄉代表，會同縣政府水利資源處和清淤包商勘查，民代異口同聲要求重罰濫倒垃圾者並移送法院，「最好抓去關」。

縣政府環保局回應指出，曾經每次重罰6千元，偷倒者不服第一次被抓就罰到廢棄物清理法上限6千元，提起行政訴願從最基本裁罰1200元起跳，結果偷倒者勝訴，環保局力爭東螺溪被濫倒嚴重不得不重罰，上級單位同意最基本裁罰2400元，若濫倒廢棄物物件總體積逾1立方公尺，移送水資處按照水利法裁罰每次6萬起跳。

李俊諭本（1）月7日知會水資處與彰化縣環保局查看東螺溪田尾鄉到埤頭鄉的河段，水資處與環保局的人員帶回會勘紀錄，7日起一周內清理河岸廢棄物和河道清淤，今天重返現場，沿途又冒出多堆廢棄物，有工廠棄廢織帶、建築廢棄、家庭垃圾，應有盡有，田尾鄉民代表顏清松、傅喬鈺等人都快氣炸。

李俊諭說，縣政府內部應跨局處成立巡守組織經常巡視東螺溪河段，也應該重罰並直接移送偷倒者。顏清松和傅喬鈺表示，禁倒垃圾的公告牌寫著罰款1200元至6千元，根本無法發揮遏阻效果，應該直接寫罰6萬元和移送法辦。

顏清松又說，三鄉橋最近兩天清乾淨，沒想到又被偷倒廢棄物，一看就知道是外縣市來的建築垃圾，有的直接倒在禁倒垃圾的公告牌下面，對面就是監視錄影器，分明挑戰公權力，過年快到了，家家戶戶大掃除一定會增加東螺溪被濫倒的機率，承包一車垃圾至少1萬元，才罰1200元，縣政府一定要硬起來重罰加移送。

環保局2020年5月到去年底，使用遠端智慧監視器取締東螺溪被濫倒設置552件；水利資源處去年在田尾鄉興農橋下游4次清理廢棄物，並視情節輕重罰款每件最少2500元，最多25萬元。

彰化縣議員李俊諭及田尾鄉民代前往勘查東螺溪河岸垃圾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議員李俊諭及田尾鄉民代前往勘查東螺溪河岸垃圾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉民代表顏清松說，前天清完，昨天又被偷倒，太過份。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉民代表顏清松說，前天清完，昨天又被偷倒，太過份。記者簡慧珍／攝影

廢棄物 建築

延伸閱讀

彰化伸港青年住宅增經費、減工項發包仍流標

彰化縣府「旺兔安昌」春聯發放 花壇農會大師揮毫客製化設計

竹市展演中心工地挖出500噸廢棄物 最新工程進度曝光

南部空汙嚴重 環保局出動 上市電爐鋼廠與石化業承壓

相關新聞

碩士論文「不當引述」 許淑華：春節前完成補正備查

南投縣長許淑華碩士論文經逢甲大學審查「不當引述」，須修正論文補送，期限到這學期1月31日止，否則將撤銷許淑華經營管理碩士...

台中「春安工作」不停歇 盧秀燕慰問第一線人員辛勞

台中市政府元旦至30日晚間12時，執行俗稱「春安工作」的加強重要節日安全維護工作，台中市長盧秀燕今晚到烏日警分局、第四分...

台中歲末送暖 全成基金會今寫春聯、宅配年菜給獨老

財團法人全成社會福利基金會連17年寒冬送暖，關懷台中市的弱勢家庭、獨居老人及長照需求者。今年因疫情關係停辦獨老圍爐餐會，...

彰化東螺溪剛清理又被偷倒垃圾 縣府：逾1立方罰6萬起跳

彰化縣東螺溪埤頭鄉河畔才清理廢棄物了又被偷倒，氣炸在地民眾，今天縣議員李俊諭和多名田尾鄉代表，會同縣政府水利資源處和清淤...

名間交流道春節封閉惹民怨 鄉民要求取消管制

國道3號名間交流道春節期間24日（初三）至26日（初五）實施「雙向入口匝道封閉」，將造成台3線大塞車，引發地方民眾不滿。...

彰化伸港青年住宅增經費、減工項發包仍流標

彰化縣長王惠美力推青年政策，在伸港鄉規劃第一座青年住宅只租不賣，去年發包兩次都流標，縣府檢討後決定減少工項再度發包，但今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。