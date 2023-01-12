名間交流道春節封閉惹民怨 鄉民要求取消管制

國道3號名間交流道春節期間24日（初三）至26日（初五）實施「雙向入口匝道封閉」，將造成台3線大塞車，引發地方民眾不滿。名間鄉長陳翰立今天上午會勘，要求高公局取消封閉措施。立委參選人林明溱也批評高公局不重視民意，應先和地方溝通，不能犧牲南投鄉親權益。

高公局表示，春節國道三號交通輸運已經定案，名間交流道還是會實施雙向管制，但每天管制時段從中午12時到晚間9時，已經較往年縮短3小時，對於鄉長建議取消雙向管制等，將帶回研議。

南投是觀光大縣，春節又是旅遊旺季，南投縣國道和風景區道路負荷沉重，尤其是名間交流道因為附近有紫南宮、受天宮等熱門旅遊景點，但高速公路局每年都封閉名間交流道雙向匝道，造成台三線竹山、名間、南投路段大塞車，讓居民相當不滿，南投縣政府也力爭名間交流道改為縣警局交通隊彈性管制，但高公局仍以車流量為由，拒絕調整管制措施。

陳翰立說，春節連續假期長達10天，國道3號初三到初五中午12點到晚上21點止每天長達9小時雙向封閉名間交流道，讓台3線大排長龍，高公局未與鄉公所溝通協調，為何其他交流道不一併封閉或輪流封閉，或透過高承載或警力機動交管紓解車流。