彰化伸港青年住宅增經費、減工項發包仍流標

彰化縣長王惠美力推青年政策，在伸港鄉規劃第一座青年住宅只租不賣，去年發包兩次都流標，縣府檢討後決定減少工項再度發包，但今天開標仍未有廠商投標，縣府青發處指出，經了解有兩家廠商領標，還會進一步了解業者想法，力拚年後再上網招標，只要有一家投標青年住宅工程就能啟動。

青發處長黃金樺指出，回應目前市場行情，這次招標以主體結構工程為主，外觀和景觀項目都先拿掉，以後再編經費完成，但業者仍因缺工以及建築物料成本飆漲等因素遲疑，會再了解廠商的想法，並評估現有的規劃，因接下來農曆春節，預計過年後再上網招標。

彰化縣青年住宅預定地位於伸港鄉百甲重劃區內的國宅用地，面積2.12公頃，預計分成4期推出，建造地上九樓，地下一樓建物，第一期興建戶數共189戶，一房型30戶、二房型104戶、三房型40戶，另還規畫出店鋪15戶，發包工程費6億6000萬元，後續擴充1億5000萬元，合計8億1000萬元。

伸港青年住宅從2020年規劃至今，受到建築物料、工資上漲影響，大型公共工程招標不易，到現在還是荒地一片，彰化縣議員周君綾說，伸港鄉親起初很期待，頻頻詢問進度，但遲遲等不到開發討論「冷掉了」，等蓋好時售價可能就不具優勢，在地建議以BOT模式興辦，只是縣府能分得的戶數恐怕就有變數。