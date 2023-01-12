碩士論文「不當引述」 許淑華：春節前完成補正備查
南投縣長許淑華碩士論文經逢甲大學審查「不當引述」，須修正論文補送，期限到這學期1月31日止，否則將撤銷許淑華經營管理碩士學位。南投縣新聞行政處長蔡明志表示，將在農曆春節前，將相關論文補正資料送逢甲大學備查。
去年縣長選舉期間，民進黨指控許淑華論文涉嫌抄襲，許淑華主動申請逢甲大學調查，逢甲大學經兩個月審查，確認論文內容涉及「不當引述」，未達違反學術倫理情節重大程度，要求許淑華在本學期內完成學位論文修正，並送交學校備查。
逢甲大學說，論文修正期限到1月31日止，但至今未收到補正資料，如果未完成備查，將依規定撤銷許淑華碩士學位。
許淑華上午在信義鄉會勘，由新聞行政處長蔡明志代為回應，表示會在農曆春節前將論文相關補正資料，送交逢甲大學完成備查。
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