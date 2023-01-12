快訊

大馬羽賽／半小時輕取陸將 戴資穎連兩戰速勝8強就位

公有地只能標給建商蓋豪宅？專家：應參考這國的做法

吃紅肉不好？吃魚最健康？8大健康原則真相探究，有些你不必照單全收

碩士論文「不當引述」 許淑華：春節前完成補正備查

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣長許淑華碩士論文經逢甲大學審查「不當引述」，須修正論文補送，期限到這學期1月31日止，否則將撤銷許淑華經營管理碩士學位。南投縣新聞行政處長蔡明志表示，將在農曆春節前，將相關論文補正資料送逢甲大學備查。

去年縣長選舉期間，民進黨指控許淑華論文涉嫌抄襲，許淑華主動申請逢甲大學調查，逢甲大學經兩個月審查，確認論文內容涉及「不當引述」，未達違反學術倫理情節重大程度，要求許淑華在本學期內完成學位論文修正，並送交學校備查。

逢甲大學說，論文修正期限到1月31日止，但至今未收到補正資料，如果未完成備查，將依規定撤銷許淑華碩士學位。

許淑華上午在信義鄉會勘，由新聞行政處長蔡明志代為回應，表示會在農曆春節前將論文相關補正資料，送交逢甲大學完成備查。

南投縣長許淑華逢甲大學碩士論文補正資料將在農曆春節前送交逢甲大學，完成備查。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華逢甲大學碩士論文補正資料將在農曆春節前送交逢甲大學，完成備查。記者江良誠／攝影

許淑華 逢甲大學

延伸閱讀

影／林明溱立委補選登記 許淑華：守住南投鐵三角

許淑華首召開縣務會議 暫緩身心障中心收費再審

林明溱受徵召選立委向同志喊抱歉 許淑華：守住南投第二席

張麗善送花籃祝賀出包 南投縣長許淑華變許淑美

相關新聞

碩士論文「不當引述」 許淑華：春節前完成補正備查

南投縣長許淑華碩士論文經逢甲大學審查「不當引述」，須修正論文補送，期限到這學期1月31日止，否則將撤銷許淑華經營管理碩士...

台中「春安工作」不停歇 盧秀燕慰問第一線人員辛勞

台中市政府元旦至30日晚間12時，執行俗稱「春安工作」的加強重要節日安全維護工作，台中市長盧秀燕今晚到烏日警分局、第四分...

芋頭加菜 台中社區照顧關懷據點長者歡喜過年

為調節台中市芋頭產銷，中市農業局輔導大甲、大安、外埔農會實施台中市芋頭社區照顧關懷據點配送計畫，今天起贈送台中各區432...

影／台中東勢新丁粄節2月登場 FEniX、高爾宣嗨翻山城晚會

「2023台中東勢新丁粄節」將於2月4日、5日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢文化街區登場，客製化「𣛮(音同嗆...

認真量血壓 竹山秀傳表揚年超過百次老人

高血壓是造成心臟病、中風、腎臟病最主要的原因之一，國民健康署統計國內20歲以上民眾的高血壓盛行率為24%，即平均約每4人...

大安溪橋伸縮縫近停止線易打滑 民代爭取止滑補強

台中市大安溪橋為連結大甲市區與日南地區重要橋梁，車流量大，雖橋梁伸縮縫原有防滑溝槽，但因伸縮縫接近停止線，在停等紅燈或是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。