芋頭加菜 台中社區照顧關懷據點長者歡喜過年

為調節台中市芋頭產銷，中市農業局輔導大甲、大安、外埔農會實施台中市芋頭社區照顧關懷據點配送計畫，今天起贈送台中各區432個社區照顧關懷據點新鮮芋頭，關懷社區長者，幫他們過年加菜。

台中市農業局主秘陳柏宏和大甲區農會總幹事黃瑞祥、大甲區德化里長李柄杉等人今天參加在大甲區舉辦的關懷據點配送活動，農業局表示，台中市芋頭栽培面積約881公頃，約占全國三分之一，年產量1萬6481公噸，主要分布大甲、大安、外埔、清水及后里等，產區地處大安溪與大甲溪之間沖積平原，產季從8月至隔年4月。

台中市芋頭口感香鬆綿密，農業局利用過年前夕，將最新鮮優質的台中芋頭配送到台中各關懷據點，讓長者享用；近年來台中市農業局輔導台中市芋頭取得三章一Q及產地證明標章認證，推廣安全、安心食材，以「我種的，我保證」將產地優質農產品行銷消費地。

台中市芋頭訂購電話：大甲區農會04-26863990、大安區農會04-26712229、外埔區農會04-26832311