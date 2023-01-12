快訊

大馬羽賽／半小時輕取陸將 戴資穎連兩戰速勝8強就位

公有地只能標給建商蓋豪宅？專家：應參考這國的做法

吃紅肉不好？吃魚最健康？8大健康原則真相探究，有些你不必照單全收

芋頭加菜 台中社區照顧關懷據點長者歡喜過年

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市農業局輔導大甲、大安、外埔農會實施台中市芋頭社區照顧關懷據點配送計畫，今天起贈送台中各區432個社區照顧關懷據點新鮮芋頭。圖／大甲農會提供
台中市農業局輔導大甲、大安、外埔農會實施台中市芋頭社區照顧關懷據點配送計畫，今天起贈送台中各區432個社區照顧關懷據點新鮮芋頭。圖／大甲農會提供

為調節台中市芋頭產銷，中市農業局輔導大甲、大安、外埔農會實施台中市芋頭社區照顧關懷據點配送計畫，今天起贈送台中各區432個社區照顧關懷據點新鮮芋頭，關懷社區長者，幫他們過年加菜。

台中市農業局主秘陳柏宏和大甲區農會總幹事黃瑞祥、大甲區德化里長李柄杉等人今天參加在大甲區舉辦的關懷據點配送活動，農業局表示，台中市芋頭栽培面積約881公頃，約占全國三分之一，年產量1萬6481公噸，主要分布大甲、大安、外埔、清水及后里等，產區地處大安溪與大甲溪之間沖積平原，產季從8月至隔年4月。

台中市芋頭口感香鬆綿密，農業局利用過年前夕，將最新鮮優質的台中芋頭配送到台中各關懷據點，讓長者享用；近年來台中市農業局輔導台中市芋頭取得三章一Q及產地證明標章認證，推廣安全、安心食材，以「我種的，我保證」將產地優質農產品行銷消費地。

台中市芋頭訂購電話：大甲區農會04-26863990、大安區農會04-26712229、外埔區農會04-26832311

台中市 農會 后里

延伸閱讀

大安溪橋伸縮縫近停止線易打滑 民代爭取止滑補強

全台芋頭產量增、需求少 中市農業局啟防護措施穩價格

70年新竹市議會裝修重生 獲美國繆思設計大獎銀獎肯定

陸3批食器進口再度違規 逾7噸智利櫻桃驗出禁用農藥

相關新聞

碩士論文「不當引述」 許淑華：春節前完成補正備查

南投縣長許淑華碩士論文經逢甲大學審查「不當引述」，須修正論文補送，期限到這學期1月31日止，否則將撤銷許淑華經營管理碩士...

台中「春安工作」不停歇 盧秀燕慰問第一線人員辛勞

台中市政府元旦至30日晚間12時，執行俗稱「春安工作」的加強重要節日安全維護工作，台中市長盧秀燕今晚到烏日警分局、第四分...

芋頭加菜 台中社區照顧關懷據點長者歡喜過年

為調節台中市芋頭產銷，中市農業局輔導大甲、大安、外埔農會實施台中市芋頭社區照顧關懷據點配送計畫，今天起贈送台中各區432...

影／台中東勢新丁粄節2月登場 FEniX、高爾宣嗨翻山城晚會

「2023台中東勢新丁粄節」將於2月4日、5日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢文化街區登場，客製化「𣛮(音同嗆...

認真量血壓 竹山秀傳表揚年超過百次老人

高血壓是造成心臟病、中風、腎臟病最主要的原因之一，國民健康署統計國內20歲以上民眾的高血壓盛行率為24%，即平均約每4人...

大安溪橋伸縮縫近停止線易打滑 民代爭取止滑補強

台中市大安溪橋為連結大甲市區與日南地區重要橋梁，車流量大，雖橋梁伸縮縫原有防滑溝槽，但因伸縮縫接近停止線，在停等紅燈或是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。