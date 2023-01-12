影／台中東勢新丁粄節2月登場 FEniX、高爾宣嗨翻山城晚會

「2023台中東勢新丁粄節」將於2月4日、5日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢文化街區登場，客製化「𣛮(音同嗆)木提禮盒」與鳳飛飛紀念專書將義賣作公益，台中市客家事務委員會預估人潮將破3萬人次。

「2023台中東勢新丁粄節」今早在陽明大樓舉行記者會，台中客家委員會主委江俊龍、立委江啟臣、市議員張瀞分、邱愛珊、吳振嘉等人到場。

江俊龍致詞表示，台中東勢新丁粄節入選為中央客家委員會2023年全國「客庄大節」之一，保留傳統鬪粄比賽。

江俊龍說，今年活動結合公益，將古人迎娶盛裝6禮的「𣛮(音同嗆)」製成縮小版木提禮盒，與「掌聲想起 鳳飛飛」紀念專書作為公益義賣產品，前者限量150組、每組500元，後者限量100組、每組500元，所得捐給公益團體；2月5日東勢國小旁有捐血活動，早上9點至下午4點，前150名加贈大安農會金磚米。

新丁粄節是客家文化，歡慶新生兒誕生，現代社會男女平等，江啟臣指出，去年我國新生兒降至13.8萬名，是國安危機，今天新丁粄節也祝福大家「早生貴子、多生幾個」，台中市長盧秀燕推廣生育、廣發育兒津貼鼓勵家長，讓大家願生、敢養。

今年活動以「榮耀台中」為主題，主視覺創意的金粄設計不但代表鼓勵生育，不論男女都是家中的寶貝，更象徵新丁粄節是全國最具指標性的客家大型慶典之一。

客委會指出，2月4日下午4點起開幕，邀請中信兄弟啦啦隊與26組台中特色團隊踩街揭曉開幕，園區展館展示120斤超級新丁粄龜粄與桃粄，並於兩日晚間分送給現場民眾。