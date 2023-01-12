基金會志工長者送年菜給獨老 郵局協助宅配到家

年關將屆，台中市財團法人全成社會福利基金會今天帶領社區關懷據點長者送年菜到獨居老人家中，對於住處較遠的獨老，台中郵局則出動5輛郵務車協助將年菜宅送到家。

全成基金會上午邀請南屯區春社社區關懷據點長者一起揮毫寫春聯，為送年菜活動增添喜氣，台中市社會局長廖靜芝、全成基金會董事長聶玉美、台中市議員吳佩芸也到場揮毫，接著由基金會志工與據點長者共同到獨居者家中直接將春聯張貼起來，並送上春節物資及年菜。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緣故，全成基金會今年停辦獨居老人圍爐餐會，而是將各界愛心企業及人士捐贈的民生物資及年菜送到獨居老人家中，台中郵局副局長李木順說，響應這項公益活動，今天出動5輛郵務車協助將應景年節物資宅配到獨居老人家中。

聶玉美表示，原本擔心疫情影響勸募不易，幸好長年支持基金會的眾多事業單位及個人響應，基金會連續17年辦理寒冬送暖，持續為社區弱勢家庭、獨居老人及長照需求者準備近200份年菜物資，帶著各界祝福同慶賀新春。

高齡96歲的寇爺爺參與揮毫活動，一看紅紙筆墨當場顯露一手，他說，自己喜歡活動筋骨，在社區和老朋友打打麻將動動腦、練練手，年輕時毛筆字寫得更好，今天現場獻獻醜，大家一起開心開心，祝大家新年快樂。

廖靜芝指出，對於全成基金會堅持老人服務很感佩，目前全市共有470個老人社區關懷據點，預計今年還將擴增到490個據點，最好在各社區都能有關懷據點，讓長者可以就近到據點接受服務。