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認真量血壓 竹山秀傳表揚年超過百次老人

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
定期量血壓，是及早發現及控制高血壓的首要步驟，竹山秀傳醫院今天表揚量測血壓超過100次以上的長者。記者黑中亮／攝影
定期量血壓，是及早發現及控制高血壓的首要步驟，竹山秀傳醫院今天表揚量測血壓超過100次以上的長者。記者黑中亮／攝影

高血壓是造成心臟病、中風、腎臟病最主要的原因之一，國民健康署統計國內20歲以上民眾的高血壓盛行率為24%，即平均約每4人就有1人罹患高血壓。竹山秀傳醫院今天舉辦「名家揮毫迎春迎福迎兔年」暨暖心年菜寒冬送暖活動外，也邀請社區據點量測血壓超過100次以上的長者接受表揚。

院長莊碧焜表示，竹山秀傳長年關注社區年長者健康，在竹秀遠距照護中心去年的統計中，包括竹山鎮山崇、富州、中央、社寮、桶頭、延正、中正各里，及鹿谷鄉清水、彰雅、竹豐、和雅、頂崁各村長輩，平時量測血壓的資料，一共有160位長輩在一整年每天量測一次血壓的次數超過100天，相較2021年受疫情影響增加了將近28%。

其中富州社區的有28位長輩超過150次，最認真量血壓的是婦人沈暖，有342次；莊碧焜並說，遠離高血壓建議從平常食減鹽、減重做起，尤其要養成規律運動的習慣，多吃新鮮、天然的食物，避免醃製、減少加工，以及含鈉量高的調理食品，維持BMI 18.5到24的健康體位，來降低高血壓的威脅。

農曆春節即將到來，竹山秀傳醫院上午舉行「名家揮毫迎春迎福迎兔年」暨暖心年菜寒冬送暖活動外，也邀請竹山鹿谷地區一年內超過100天以上有至據點測量血壓的長輩接受「量測滿百」的表揚，鼓勵更多長輩維持規律運動、養成平時量血壓、重視自身健康的習慣，一起迎接健康好生活。

定期量血壓，是及早發現及控制高血壓的首要步驟，竹山秀傳醫院今天表揚量測血壓超過100次以上的長者。記者黑中亮／攝影
定期量血壓，是及早發現及控制高血壓的首要步驟，竹山秀傳醫院今天表揚量測血壓超過100次以上的長者。記者黑中亮／攝影
竹山秀傳醫院今天舉辦名家揮毫迎春迎福迎兔年活動，南投文化局長林榮森當場揮毫。記者黑中亮／攝影
竹山秀傳醫院今天舉辦名家揮毫迎春迎福迎兔年活動，南投文化局長林榮森當場揮毫。記者黑中亮／攝影

高血壓 兔年

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