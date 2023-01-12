聽新聞
test
0:00 / 0:00
大安溪橋伸縮縫近停止線易打滑 民代爭取止滑補強
台中市大安溪橋為連結大甲市區與日南地區重要橋梁，車流量大，雖橋梁伸縮縫原有防滑溝槽，但因伸縮縫接近停止線，在停等紅燈或是起步時易打滑，台中市議員施志昌今天邀公路總局人員到場會勘，公路總局表示，會利用防滑塗層方式加強止滑效果，一個月內完成。
中市議員施志昌今天邀集公路總局第二區養護工程處台中工務段與大甲孟春里長黃湘榕至現場會勘，希望能加強止滑效果。台中工務段副段長王嘉源表示，會利用防滑塗層的方式加強止滑效果，一個月內完成。
施志昌表示，大安溪橋是大甲到日南甚至是苑裡的重要橋梁，往北靠近交通號誌處有伸縮縫，許多里民透過臉書反映，此處的伸縮縫易打滑，他平常開車經過，也常看到機車有打滑現象，只要發生打滑，就容易有交通意外。
孟春里長黃湘榕說，很多溪北的居民通過大安溪橋停等紅綠燈，尤其是要起步以及下雨時，因為伸縮縫更發生打滑的情況，向施志昌議員反映幫忙，希望解決打滑問題。
副段長王嘉源表示，橋梁銜接堤防，因為結構配置問題，伸縮縫較靠近停止線，此處伸縮縫原本已有防滑槽的設計，為了顧及民眾的行車安全，在不更改停止線的情況下，會在伸縮縫上塗布一層防滑塗層，加強止滑效果，預計一個月內就會完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言