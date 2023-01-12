大安溪橋伸縮縫近停止線易打滑 民代爭取止滑補強

台中市大安溪橋為連結大甲市區與日南地區重要橋梁，車流量大，雖橋梁伸縮縫原有防滑溝槽，但因伸縮縫接近停止線，在停等紅燈或是起步時易打滑，台中市議員施志昌今天邀公路總局人員到場會勘，公路總局表示，會利用防滑塗層方式加強止滑效果，一個月內完成。

中市議員施志昌今天邀集公路總局第二區養護工程處台中工務段與大甲孟春里長黃湘榕至現場會勘，希望能加強止滑效果。台中工務段副段長王嘉源表示，會利用防滑塗層的方式加強止滑效果，一個月內完成。

施志昌表示，大安溪橋是大甲到日南甚至是苑裡的重要橋梁，往北靠近交通號誌處有伸縮縫，許多里民透過臉書反映，此處的伸縮縫易打滑，他平常開車經過，也常看到機車有打滑現象，只要發生打滑，就容易有交通意外。

孟春里長黃湘榕說，很多溪北的居民通過大安溪橋停等紅綠燈，尤其是要起步以及下雨時，因為伸縮縫更發生打滑的情況，向施志昌議員反映幫忙，希望解決打滑問題。