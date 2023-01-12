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台中新平公園寵物專區啟用 盧秀燕高興的親吻一隻狗

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕上午親自主持新平公園的寵物專區啟用典禮。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕上午親自主持新平公園的寵物專區啟用典禮。圖／台中市政府提供

台中市政府在西屯區協仁公園及北屯區新平公園新設置寵物專區，市長盧秀燕上午親自主持新平公園的寵物專區啟用典禮，歡迎民眾帶著寵物前往玩耍。

建設局說，協仁公園總面積1010平方公尺，北屯區新平公園總面積2025平方公尺，兩地都設有天然草皮作為犬隻跑跳空間，並設有安全圍籬、隧道、狗便袋、清洗兼飲水台等，以及休憩區，提供飼主與寵物同樂的場域。

盧秀燕上午抵達時，看到許多市民牽著寵物去散步，很高興，受訪時她還順手抱起一隻狗，顯得十分興奮。她說，協仁公園位於台灣大道與高速鐵路旁，位置鄰近朝馬路與安和路，交通便利，而新平公園位於中清路、文心路及台74線旁，周邊尚有中央公園、敦化公園及老樹公園等，分別都是該區第一個設有寵物專區的公園。讓民眾生活在都市裡仍可享有安全舒適的公園環境，與寵物一同放鬆同樂。

建設局長陳大田說，台中市目前在7個行政區各有1座公園設有寵物專區，分別是東區泉源公園、南屯區文心森林公園、后里區后里環保公園、西屯區協仁公園、太平區馬卡龍公園、北屯區新平公園，以及北區中正公園（寵物兔專區）。

他說，在寵物專區遛狗，主人仍須遵守相關規定，例如專區外仍需攜帶牽繩。現場備有狗便袋、垃圾桶及清洗兼飲水台，提供友善便利的環境，希望大家一起愛護及維持。

市議員沈佑蓮說，很樂見當初的建議現在已落實，現代社會很多人養寵物，也是心靈上的寄託，樂見民眾有了專屬區域可以帶寵物前往。

台中市長盧秀燕上午抵達新平公園寵物專區時，看到許多市民牽著寵物去散步，高興的親吻一隻狗。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕上午抵達新平公園寵物專區時，看到許多市民牽著寵物去散步，高興的親吻一隻狗。圖／台中市政府提供
台中市新平公園的寵物專區啟用，區內設有寵物清洗區。圖／台中市政府提供
台中市新平公園的寵物專區啟用，區內設有寵物清洗區。圖／台中市政府提供
盧秀燕上午受訪時順手抱起一隻狗，顯得十分興奮。圖／台中市政府提供
盧秀燕上午受訪時順手抱起一隻狗，顯得十分興奮。圖／台中市政府提供
台中市新平公園的寵物專區啟用，區內設有寵物清洗區。圖／台中市政府提供
台中市新平公園的寵物專區啟用，區內設有寵物清洗區。圖／台中市政府提供

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