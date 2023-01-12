彰化縣府「旺兔安昌」春聯發放 花壇農會大師揮毫客製化設計

農曆春節到來，彰化縣府邀請在地書法名家吳肇勳書寫「旺兔安昌」印製春聯，即日起到1月19日止，提供民眾免費索取，送完為止；花壇農會則贈送平均年齡70歲書法班成員的作品給鄉親，書法老師、班員今天也在現場揮毫，民眾可以依自己需求獲得客製化春聯。

彰化縣府指出，2022年彰化縣在全體縣民齊心努力下挺過艱辛疫情，2023年適逢彰化建縣300年，各項交通建設、文化教育、商業經濟等都蓬勃發展，將是興旺的一年，為迎接嶄新的一年，邀請書法名家吳肇勳書寫「旺兔安昌」春聯，兔年在十二地支中屬「卯」，台語音有大賺之意，乃選「旺兔」兩字，象徵兔年百業興盛呈現大好榮景，新年來臨春意盎然。

縣府說，民眾可到縣內各鄉鎮市公所、戶政事務所、環保局、稅務局、文化局及彰化縣政府1樓服務中心洽取，希望讓民眾能以象徵喜氣吉祥的春聯將兔年好運勢全數招進。

花壇鄉農會每年過年前也會舉辦「書法班成果展暨春聯大放送」活動，花壇農會指出，農會書法班成立至今已18年了，班員平均年齡70歲，發揮活到老學到老的精神，跟隨書法大師許智文學習，從中找到了樂趣。