年關近國門開放 台中長者疫苗快打站今開打 打氣回溫

春節將近，加上國門開放，台中市今起啟動長者莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗免預約快打站，全市近3.7萬長者收到通知單後，依指定時間、地點接種。台中市長盧秀燕今天上午8時15分，視察慈濟台中民權聯絡處快打站，由於近期疫情增溫，不少長者一早到場排隊等候，快打站提早半小時開打，打氣回溫。

盧秀燕說，下周要過年了，由於國門開放，返鄉民眾很多，台中市政府為提高城市保護力，加強台中市65歲以上長者接種次世代疫苗，開設47站、300場次，今起2天，提供75歲以上長者接種，下周16日、17日提供65至74歲長者，以及55歲以上原住民接種，長者經由里鄰系統發送通知單，免預約。

西區區公所說明，慈濟台中民權聯絡處在今天上午9時30分開打，不少長者在9時前已到場等候，為了避免長者等候，因此提早半小時接種。長者接種踴躍，到上午8時50分，已有88人完成接種。

台中市衛生局說明，近期疫情持續升溫，次世代疫苗接種明顯上升，上周次世代BA.4/5疫苗每日平均接種約3300人，本周增至每日約5900人。

衛生局提醒，為維護長者及風險族群健康，降低染疫後重症、死亡風險，鼓勵疫苗打好打滿，春節前後要出國或由國外返台者若未種追加劑，可依自身風險評估，建議與前一劑間隔至少12周(84天)後接種BA.4/5次世代疫苗。