蔡其昌兔年幸福小紅包今天亮相 春節到各廟宇送
立法院副院長蔡其昌自2013年起每年都製作春聯及新春幸福小紅包，今年邀請到國內名書法家王振邦老師題字揮毫，以「金兔迎福」簡隸書體，祝福新春吉祥，並祝鄉親們福氣滿盈，事事圓滿，闔府安康。
蔡其昌也印製12萬個主題「玉兔迎春」的1元小紅包，新春期間將到各廟宇發放給民眾，增添過年佳節喜氣氛圍，喜歡的民眾也可到蔡其昌各區服務處索取，數量有限送完為止。
立法院副院長蔡其昌表示，前兩年因疫情影響為落實防疫措施，取消到各地發放小紅包的行程，今年疫情趨緩諸多防疫措施放寬，大家開始迎接防疫新生活，他將恢復過往走春行程，除夕夜晚間11點整將在清水區開基福德祠首發，初一、初二將到台中多家廟宇發送，將會在FB、IG及LINE@上同步公布時間與地點，各服務處也都有準備春聯及小紅包，歡迎民眾前往索取，祝福鄉親新春恭喜、金兔迎福。
蔡其昌的新春幸福小紅包，從2013年起未間斷，自2013年「幸福壹整年」、2014年「壹定會幸福」、2015年「幸福壹直來」、2016年「猴壹幸福」、2017年「一家幸福」、2018年「幸福一路旺」、2019年「壹豬幸福」、2020年「幸福鼠壹您」、2021年的「鴻福犇來」改版由平面變立體，2022年融入台灣棒球的元素「虎運一級棒」，2023年的主題則為「玉兔迎春」，象徵迎來後疫情時代的新生活，台灣與世界重啟交流，期望未來各行各業可以兔飛猛進、鴻兔大展，其中雙兔子的兒童樂園，是慶祝戶外不用戴口罩、生活正常的歡樂景象，盼帶給大家滿滿的幸福感。
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