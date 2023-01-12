蔡其昌兔年幸福小紅包今天亮相 春節到各廟宇送

立法院副院長蔡其昌自2013年起每年都製作春聯及新春幸福小紅包，今年邀請到國內名書法家王振邦老師題字揮毫，以「金兔迎福」簡隸書體，祝福新春吉祥，並祝鄉親們福氣滿盈，事事圓滿，闔府安康。

蔡其昌也印製12萬個主題「玉兔迎春」的1元小紅包，新春期間將到各廟宇發放給民眾，增添過年佳節喜氣氛圍，喜歡的民眾也可到蔡其昌各區服務處索取，數量有限送完為止。

立法院副院長蔡其昌表示，前兩年因疫情影響為落實防疫措施，取消到各地發放小紅包的行程，今年疫情趨緩諸多防疫措施放寬，大家開始迎接防疫新生活，他將恢復過往走春行程，除夕夜晚間11點整將在清水區開基福德祠首發，初一、初二將到台中多家廟宇發送，將會在FB、IG及LINE@上同步公布時間與地點，各服務處也都有準備春聯及小紅包，歡迎民眾前往索取，祝福鄉親新春恭喜、金兔迎福。