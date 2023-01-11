媽媽市長感謝警消 盧秀燕今晚慰勞送上2食物有意思

台中市長盧秀燕為感謝警、消、協勤民力為加強重要節日安全維護工作的辛勞，今晚前往烏日、南屯等地，慰勞警、消與協勤人員，送上裝有孔雀餅乾與堅果的大禮盒，象徵吉祥與堅忍不拔，盧致詞時誇讚警、消「大家都是治安守護神、辛苦了」。

今年1月1日至30日有為期30天的加強重要節日安全維護工作，市長盧秀燕為慰勞第一線執勤的警察、憲兵人員及5大協勤民力辛勞，今晚8時許，分頭前往烏日、第四警分局、豐樂里守望相助隊及南屯消防分隊致贈年節禮盒，禮盒中有孔雀餅乾與堅果，象徵吉祥如意、堅忍不拔的意涵。

「大家是治安守護神，治安英雄，大家辛苦了」盧秀燕說表示，治安、公安工作非常重要，任務神聖，要將市民視同自己的家人，努力做好治安工作，讓市民、家人安心過好年；今年在警察局長蔡蒼柏的擘畫下展開春安工作， 市府有決心與信心全力守護城市安全。