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媽媽市長感謝警消 盧秀燕今晚慰勞送上2食物有意思

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市長盧秀燕今晚到南屯、烏日的警、消單位慰問，送上餅乾堅果禮盒，象徵吉祥與堅忍不拔。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今晚到南屯、烏日的警、消單位慰問，送上餅乾堅果禮盒，象徵吉祥與堅忍不拔。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕為感謝警、消、協勤民力為加強重要節日安全維護工作的辛勞，今晚前往烏日、南屯等地，慰勞警、消與協勤人員，送上裝有孔雀餅乾與堅果的大禮盒，象徵吉祥與堅忍不拔，盧致詞時誇讚警、消「大家都是治安守護神、辛苦了」。

今年1月1日至30日有為期30天的加強重要節日安全維護工作，市長盧秀燕為慰勞第一線執勤的警察、憲兵人員及5大協勤民力辛勞，今晚8時許，分頭前往烏日、第四警分局、豐樂里守望相助隊及南屯消防分隊致贈年節禮盒，禮盒中有孔雀餅乾與堅果，象徵吉祥如意、堅忍不拔的意涵。

「大家是治安守護神，治安英雄，大家辛苦了」盧秀燕說表示，治安、公安工作非常重要，任務神聖，要將市民視同自己的家人，努力做好治安工作，讓市民、家人安心過好年；今年在警察局長蔡蒼柏的擘畫下展開春安工作， 市府有決心與信心全力守護城市安全。

市警局表示，期許執勤員警、民力發揮整體力量，確實做好「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」三大主軸工作，時值農曆歲末，警察局全體執勤人員犧牲陪伴家人時間，全心投入治安與交通維護工作，盧市長利用今晚至各單位慰問，為員警及協勤民力加油打氣，勉勵大家持續提供更多、更好的服務。

台中市長盧秀燕今晚到南屯、烏日的警、消單位慰問，送上餅乾堅果禮盒，象徵吉祥與堅忍不拔。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今晚到南屯、烏日的警、消單位慰問，送上餅乾堅果禮盒，象徵吉祥與堅忍不拔。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今晚到南屯、烏日的警、消單位慰問，送上餅乾堅果禮盒，象徵吉祥與堅忍不拔。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今晚到南屯、烏日的警、消單位慰問，送上餅乾堅果禮盒，象徵吉祥與堅忍不拔。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今晚到南屯、烏日的警、消單位慰問，送上餅乾堅果禮盒，象徵吉祥與堅忍不拔。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今晚到南屯、烏日的警、消單位慰問，送上餅乾堅果禮盒，象徵吉祥與堅忍不拔。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今晚到南屯、烏日的警、消單位慰問，送上餅乾堅果禮盒，象徵吉祥與堅忍不拔。圖／台中市政府提供
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台中市長盧秀燕今晚到南屯、烏日的警、消單位慰問，送上餅乾堅果禮盒，象徵吉祥與堅忍不拔。圖／台中市政府提供
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