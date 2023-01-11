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台中「春安工作」不停歇 盧秀燕慰問第一線人員辛勞

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今晚到烏日警分局，慰問第一線執勤人員的辛勞。圖／烏日警分局提供
台中市長盧秀燕今晚到烏日警分局，慰問第一線執勤人員的辛勞。圖／烏日警分局提供

台中市政府元旦至30日晚間12時，執行俗稱「春安工作」的加強重要節日安全維護工作，台中市長盧秀燕今晚到烏日警分局、第四分局、豐樂里守望相助隊及南屯消防分隊致贈年節禮盒，慰問第一線執勤的警察、消防、憲兵人員及5大協勤民力辛勞。

盧秀燕說，感謝第一線辛苦執勤的員警及協勤民力們在春節期間對社會治安無私的奉獻與付出。不論晝夜、不畏寒風依然堅守崗位，為守護民眾生命、財產盡一份心力。她提醒員警及協勤民力，寒流來襲，務必做好保暖措施，最重要的是執勤時的「安全至上」。

盧秀燕今晚8時在台中市警局局長蔡蒼柏陪同下，第一站到烏日警分局，慰勉並致贈慰問品，替辛勞的警察與協勤民力加油打氣。烏日警分局在分局前廣場布置預防犯罪、交通安全、婦幼安全宣傳海報及超Q的真人警察寶寶公仔，並播放過年喜慶音樂炒熱氣氛，並貼心準備熱薑湯，場面熱絡又溫馨。

警察局表示，時值農曆歲末，員警犧牲陪伴家人時間，投入治安與交通維護工作，盧秀燕今晚至各單位慰問，為員警及協勤民力加油打氣，勉勵大家持續提供更多、更好的服務。

烏日警分局分局長吳銘淵說，為了讓民眾歡度佳節，烏日警分局投入警察及義警、義交、民防、守望相助隊、志工等協勤民力約計2071餘人次，期許做到「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」等三大工作，分局也提供多項為民服務措施，舉凡民眾舉家外出巡簽、存提款護鈔等，民眾可以多加利用。

台中市長盧秀燕今晚到烏日警分局，慰問第一線執勤人員的辛勞。圖／烏日警分局提供
台中市長盧秀燕今晚到烏日警分局，慰問第一線執勤人員的辛勞。圖／烏日警分局提供
台中市長盧秀燕今晚到烏日警分局，慰問第一線執勤人員的辛勞。圖／烏日警分局提供
台中市長盧秀燕今晚到烏日警分局，慰問第一線執勤人員的辛勞。圖／烏日警分局提供
台中市長盧秀燕今晚到南屯消防分隊，慰問第一線執勤人員的辛勞。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今晚到南屯消防分隊，慰問第一線執勤人員的辛勞。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今晚到第四警分局，慰問第一線執勤人員的辛勞。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今晚到第四警分局，慰問第一線執勤人員的辛勞。圖／台中市政府提供

警察 盧秀燕

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