台中市路口公車轉向大稽查 再抓2車未停讓行人

加強維護路口行人安全，台中市交通局再進行路口公車轉向大稽查，10日到新民街與大智北路路口以及台灣大道四段與東大路口稽查，查核68輛公車，有2件未停讓行人案件。

台中市交通局今天發布新聞稿指出，去年12月29日起進行路口公車轉向大稽查，去年12月29日至1月6日稽查316輛公車，計7輛公車違規未停讓行人；1月7日至10日再度派員稽查，共稽查165輛公車，共計2輛公車違規未禮讓行人。

交通局長葉昭甫表示，市府將持續派員到各自路線督導行車安全，公車駕駛若違規未禮讓行人，一定究責到底，絕不寬貸，確保行人及大眾運輸安全。

交通局強調，為提高公車司機對路口行人安全的重視，要求客運業者加強所屬駕駛員路口停讓行人教育訓練，路口實地稽查上緊發條，也對違規客運業者祭出處分，各業者及所屬駕駛皆須重視用路安全。

依據交通局與業者的契約規範，公車若未停讓行人，均將依契約規定處罰，視情節輕重，處以新台幣1000至5000元罰緩。