草屯14日辦拔蘿蔔活動 公所警告偷採者將報案

草屯鎮公所14日上午8時在6處農地同時舉辦拔蘿蔔活動，不料已有民眾去偷拔，鎮公所今天指出，已在活動場地設告示「區域內作物為草屯鎮公所財產，請勿自行採摘，違者報警」。

彰化縣芬園鄉農會7日、8日舉辦拔蘿蔔活動，吸引大批人潮參與，還有外縣市民眾特別帶小孩去體驗，因此開拔不到10分鐘就「秒殺」所有蘿蔔，有民眾拔不過癮，直說隔壁鄉鎮南投縣草屯鎮14日辦拔蘿蔔活動還要再去玩，不料傳出草屯鎮場地已遭人偷拔蘿蔔。

草屯鎮公所日前公告，活動區域內作物為草屯鎮公所財產，請民眾勿自行採摘；鎮公所人員今天接受中央社記者訪問表示，活動場地位於路邊，不排除有民眾看見蘿蔔已達可採收程度而偷拔，目前受損面積約5%，已在田邊設立告示提醒民眾勿自行採摘，違者報警處理。

鎮公所表示，利用稻作收穫後農閒期間，於草屯鎮6處區域約5公頃農田種植蘿蔔，14日上午8時於6處區域同步開放自行採摘蘿蔔，讓親子體驗農事樂趣，同時配合花海景觀營造新春熱鬧氣象，不須事先報名，請自備袋子及工具、戴口罩，體溫超過攝氏37.5度者勿參加。

活動地點為草屯鎮南埔里陳府將軍廟附近農田，面積0.99公頃、新豐里稻香路47-1號附近0.39公頃農田、中投公路下青青錦鯉對面1.91公頃農田、加老里墩煌路四段1巷115號附近0.61公頃農田、復興里復興路186-29號附近0.61公頃農田、彰化縣芬園鄉嘉東街936號附近0.27公頃農田，上午8時開拔前派員管制。