里長換人守望相助隊停擺 中市府：尊重地方並持續協助

選舉後遺症？台中市大里區永隆里守望相助隊申請解散；西榮里守望相助隊也有不少隊員退出，造成人數不足，正招募新人，暫停運作。市議員李天生要求市府重視，協助輔導持續運作，避免影響社區治安。

台中市民政局表示，守望相助隊由地方推動成立，里隊申請解散或暫停運作，市府尊重地方決定；至於受到里長換人及隊員倦勤影響，導致里隊解散或暫停巡守情形，市府將請區公所持續協助宣導並輔導推動里守望相助隊運作，共同守護里民生命、財產安全，協助警力維護治安

李天生指出，選舉過後出現後遺症，大里永隆里長選舉失利後，申請解散守望相助隊；西榮里長換人後，並未解散守望相助隊，將業務移給新任里長接辨，但是不少隊員選擇退出，造成人數不足規定35人，被迫暫停巡邏勤務；仁德里一度傳出隊長倦勤，申請暫停運作，目前有人接替，化解危機。

李天生說，各地守望相助隊多由里長主導，成立不容易，需要找尋企業贊助，邀請熱心鄉親加入，平時更要照顧隊員們的福利，付出不少心血；每次選舉後傳出解散守望相助隊事件，多數原因是里長換人，部分是隊員倦勤，盼市府協助持續運作，避免影響社區治安。

申請解散的大里永隆里守望相助隊及暫停運作的西榮里守望相助隊，目前隊部大門深鎖，不過新任西榮里長羅文評決定繼續運作，除張貼公告說明事情原委外，並招募熱心朋友加入守望相助隊陣營，服務社區。

民政局指出，目前市府每月補助各隊執勤工作費45,000元，協助採購器材、裝備、外套及油料、夜點等支出，積極輔導各里成立守望相助隊，加強為民服務