彰化大村鄉二千元振興禮金 鄉長證實：春節前確定不會發

彰化縣大村鄉民很關心的農曆春節前會不會發放振興禮金？大村鄉長賴志銘今天說，確定春節前不會發放，不過待相關遺產稅等入庫後，預計5月會在鄉民代表會提案討論，視公所財政狀況再研議今年是否提出追加預算發放禮金。

大村鄉連續二年在春節前大手筆發放給每位鄉民2千元振興禮金，今年新鄉長賴志銘上任後到底會不會繼續發呢?眾所矚目，今天賴志銘舉行鄉政說明會時表示，因為去年公所並未編列今年發放振興禮金的預算，今年農曆年前是確定不會發了。

賴志銘說，目前大村公所公庫約有13億多元，不過其中10億2396萬元是保留預算，必須支付已發包工程、財務及勞務採購、施作中的應付未付款項等，所以真正累積盈餘金額是3億2827萬元。

大村鄉正新輪胎創辦人羅結妻子羅黃葉2011年去世後繳給大村鄉10億多遺產稅，羅結2019年去世，遺產稅目前已有約8億7千多萬元入公庫，預計今年還會有約8億元入公庫，遺產稅的挹注都是大村鄉近年可以增加地方建設和發放振興禮金的原因。

不過大村鄉若要發放每位鄉民2千元振興禮金，需編列8千多萬元，賴志銘說，需等今年相關遺產稅再入公庫，才能在5月在鄉代會提案討論是否發放振興禮金。

今天賴志銘也提出6大施政方針、十大政見，包括行政服務便捷化、文化教育優質化、農村經濟產業化、社會福利社區化、交通建設安全化、環境保育永續化等，推動精緻農業、社區營造、加強道路排水設施、活化公共設施、葡萄藤的農資廢棄物回收再利用等，加強建設服務，帶動地方發展。