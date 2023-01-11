彰化寒假推數位化幸福餐券 關懷弱勢學童不漏接

寒假沒有免費營養午餐，彰化縣政府為照顧經濟弱勢的學童，持續辦理「幸福餐券」政策，寒假共提供1572萬元經費，估計有1萬832名學童受惠，縣府並與一卡通合作，學童只要持彰化縣數位學生證至便利商店或超市就可以領取餐點，領餐更便利，還能了解那些學童未領，讓關懷不漏接。

縣長王惠美今天在「數位化幸福餐券」啟動記者會中表示，過去採用紙本餐券兌換餐點，現在與一卡通合作，學童只要拿著數位學生證，就能到統一、全家、OK、萊爾富及超商楓康等五家超商、超市領取餐點，更加便利。

王惠美說，縣府並考量到部分偏鄉地區周邊3公里內無超商，則由學校與鄰近合格商家或便當店簽約，方便學童就近取餐，同時可透過學童刷卡點餐情況，了解學童學家庭及是否領餐，讓「社會關懷不漏接」。

王惠美說，縣府現在更加碼提供國小學童每人每餐55元，國中每人每餐60元的免費午餐，也感謝五大超商為了讓孩子們吃得更好，讓學童持面額55至60元的餐券，可兌換到62至72元的優惠套餐或便當。

教育處表示，這項數位化幸福餐券政策，學童只要持彰化縣數位學生證至五大超商即可使用，為妥善照顧學生假期生活，舉凡低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經由導師家庭訪視所認定等學生，都能領取「幸福餐券」。