3名當選議員被提當選無效 中市議員施志昌：不容濫訴污衊清白

台中市議員第一選區3名當選議員，今天都被落選議員吳敏濟提起當選無效之訴，創選舉紀錄，市議員施志昌說，他4來爭取的建設與選民陳情的政績，有目共睹，這是甲安埔鄉親對他的肯定與選擇，不能因為吳敏濟議員的落選濫訴，污衊他的清白從政與為甲安埔鄉親的努力。

該選區市議員當選人施志昌今天發表聲明：

第一選區市議員當選人楊啓邦表示，他從2018落選第三屆市議員後，更積極参與地方服務，認真勤快是他及服務團隊的精神宗旨，感謝此次參選給予他暨服務團隊最大鼓勵與支持的甲安埔鄉親選民們，感謝大家在他家中遭逢父喪巨變，風雨飄搖之際，願意感念過去先父楊永昌長年為甲安埔辛勤奉獻的遺澤。

楊啟邦說4年的磨練及經驗，讓他更了解地方的需求與期待，本著服務為民的熱誠，父親對他的協助幫忙，服務團隊也不分顏色為地方民眾打拼奔走，視民眾的事是自己的事。

楊啟邦表示，選舉期間我們也用雙腳走遍甲安埔的選區，一步一腳印讓選民認同他及服務團隊，最終獲得選票的印證，當選第四屆台中市議員。

他相信機會是留給準備好的人，我們一樣會持續努力為甲安埔民眾服務，他表示，吳敏濟議員是他值得學習的民意代表，其執行本身權力，予以尊重。

第一選區市議員當選人李文傑表示，他跟隨父親李榮鴻議員的腳步已有多年的經驗，在服務處內擔任特助協助父親與市府聯繫，爭取建設、為地方發聲；在外擔任社團、協會幹部對地方奉獻，爭取了大甲、大安、外埔區大大小小的建設，相信鄉親們有目共睹。

李文傑強調自己腳踏實地、清白參選，也尊重吳敏濟參選人的權力。