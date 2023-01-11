快訊

抄襲案今開庭！余正煌喊「要戰就來」 疑與調查局考績有關

流水席事件還沒完？「輔大陳若儀」轟男方詐騙集團 爆討150萬分手費

吳怡農2024選立委呼聲高 派系人士：他未必想再戰王鴻薇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舊衣物要丟哪？ 中市設「環保地圖」一次看

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
春節將至，民眾最近常拿舊衣來回收。圖／台中市政府提供
春節將至，民眾最近常拿舊衣來回收。圖／台中市政府提供

農曆新年將至，許多人已準備好要把家裡除舊布新，迎接新的一年。台中市環保局設立「i-Taichung環保地圖」，外觀乾淨完整、沒有泛黃、污漬、破損或起毛球的服飾，可送至環保地圖各捐贈站或二手物回收站點回收，提供給有需求的單位，也可簡單打包後，直接交由沿街資源回收車回收，讓資源再利用。

環保局表示，經清潔整理堪使用的舊衣，例如外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝等均可回收；棉被、枕頭、床單、帽子、內衣褲、鞋襪等則不可回收，民眾在舊衣丟棄前挑出不可回收種類，就能提升後續的使用效益。台中市去年共回收約2000公噸舊衣。

寶之林二手物銀行陳小姐說，春節將至，民眾最近常拿舊衣來回收，有小孩穿不下的，也有過時過季的，但都是乾淨堪用的衣服，民眾都說要把可用資源再分享給其他需要的人；另一名民眾說，提供的舊毛衣都是母親一針一線織成，冬天時可穿的溫暖，但因孩子長大穿不下，所以拿來二手物銀行回收，希望讓母親的愛心，溫暖更多的人。

環保局呼籲，除舊衣之外，若家中有堪用的服飾、玩具、家飾品、書籍及餐具等狀況良好，但用不到的二手物，也可送至台中市「寶之林環保教育園區」或「清淨園區」2處二手物銀行，或搜尋「i-Taichung環保地圖」網站查詢各站點地址

台中市去年共回收約2000公噸舊衣，讓資源再利用。圖／台中市政府提供
台中市去年共回收約2000公噸舊衣，讓資源再利用。圖／台中市政府提供

台中市 西裝

延伸閱讀

迎春節鬧元宵中市「燈光秀」 湧泉公園湖上雙星添浪漫

境外污染南移空品惡化 高市啟動「分區管制、重點稽查」應變

中市公有停車場春節暫停收費5天 民代籲延長實施

中市重劃區工程款民代籲清查 市府：依法行政

相關新聞

3名當選議員被提當選無效 中市議員施志昌：不容濫訴污衊清白

台中市議員第一選區3名當選議員，今天都被落選議員吳敏濟提起當選無效之訴，創選舉紀錄，市議員施志昌說，他4來爭取的建設與選...

舊衣物要丟哪？ 中市設「環保地圖」一次看

農曆新年將至，許多人已準備好要把家裡除舊布新，迎接新的一年。台中市環保局設立「i-Taichung環保地圖」，外觀乾淨完...

民進黨議員施志昌挨同黨員告涉賄選 中市黨部：尊重

前台中市議員吳敏濟本屆挑戰連任失利，今早赴台中地方法院，提告第一選區3名市議員涉嫌賄選，其中包含同黨籍議員施志昌；對此，...

影／九天玄女降落台中西屯？女偵查佐粉墨登場詼諧宣導

農曆新年將至，台中市各分局都會拍攝防搶宣導影片，今年第六警分局宣導業務承辦人林佳麗，以去年在網路爆紅的「九天玄女」為哏，...

和虎爸一起等公車 造型智慧站牌后里馬場亮相

台中市公車智慧站牌推出新創意，城市吉祥物石虎家族中的虎爸手拿麥克風化身智慧型站牌，一旁還設置市樹五葉松造型的電子紙顯示器...

坊間代駕也酒駕 中市府發代駕認證標章：專業優質

台中市日前發生酒客找代駕，竟發現「代駕也酒駕」。市政府交通局推動優質代駕認證標章，台中市有8家計程車車隊及1家專業代駕公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。