舊衣物要丟哪？ 中市設「環保地圖」一次看

農曆新年將至，許多人已準備好要把家裡除舊布新，迎接新的一年。台中市環保局設立「i-Taichung環保地圖」，外觀乾淨完整、沒有泛黃、污漬、破損或起毛球的服飾，可送至環保地圖各捐贈站或二手物回收站點回收，提供給有需求的單位，也可簡單打包後，直接交由沿街資源回收車回收，讓資源再利用。

環保局表示，經清潔整理堪使用的舊衣，例如外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝等均可回收；棉被、枕頭、床單、帽子、內衣褲、鞋襪等則不可回收，民眾在舊衣丟棄前挑出不可回收種類，就能提升後續的使用效益。台中市去年共回收約2000公噸舊衣。

寶之林二手物銀行陳小姐說，春節將至，民眾最近常拿舊衣來回收，有小孩穿不下的，也有過時過季的，但都是乾淨堪用的衣服，民眾都說要把可用資源再分享給其他需要的人；另一名民眾說，提供的舊毛衣都是母親一針一線織成，冬天時可穿的溫暖，但因孩子長大穿不下，所以拿來二手物銀行回收，希望讓母親的愛心，溫暖更多的人。