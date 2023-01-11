坊間代駕也酒駕 中市府發代駕認證標章：專業優質

台中市日前發生酒客找代駕，竟發現「代駕也酒駕」。市政府交通局推動優質代駕認證標章，台中市有8家計程車車隊及1家專業代駕公司，不少駕駛人陸續申請認證，交通局籲找專業優質代駕，保障自身及愛車平安返家。

各行各業尾牙、春酒攤不少，南屯區一家火鍋店老闆指出，不少顧客已習慣酒後找代駕，日前卻發現顧客上App找的代駕，出現時竟也一身酒氣，所幸有人發現，撤銷預約，並給負評反映狀況。

交通局長葉昭甫說，為提高民眾對酒後代駕服務信任度，鼓勵優質代駕駕駛人，正面提升代駕產業服務品質。交通局與交通部合作辦理推動酒後代駕駕駛人推薦標章，發出台中市代駕駕駛人的認證標章，提供酒客指定認明搭乘。

台中市發出第一張認證標章，由台灣代駕公司的駕駛人林子評取得台中市編號B00001認證標章，陸續有多位駕駛陸續取得認證標章，民眾有需求，可向業者指定優質代駕司機。

林子評表示，代駕須對各種廠牌的車輛性能熟悉，具挑戰性。所屬的代駕服務公司平時提供車輛性能訓練及面對各種顧客時的隨機應對方式等教育訓練課程，能夠取得第00001號的認證標章，很有榮譽感。

交通局說明，代駕推薦標章須透過嚴謹審查及訓練課程等機制，由所屬業者(如專業代駕公司、計程車車隊等)推薦申請，有職業駕照1年以上，且實際從事代駕1年以上經歷，有良民證、近1年內無重大違規及無肇事紀錄。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康