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中捷調查整體滿意度達93.7% 公車轉乘有優化空間

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運問卷調查，旅客最滿意各項清潔服務。轉乘接駁還有優化空間。圖／中捷公司提供
台中捷運問卷調查，旅客最滿意各項清潔服務。轉乘接駁還有優化空間。圖／中捷公司提供

台中捷運綠線正式通車將滿兩年，捷運公司今公布去年旅客整體滿意度達93.7%，較前年成長1個百分點；以「車廂整體清潔」滿意度達98.9%最高。調查發現捷運轉乘公車比率較低，有優化空間。

中捷公司表示，委託市場研究公司調查旅客滿意度，結果整體滿意度93.7%。「非常滿意」29.0%、「滿意」64.7%、「普通」6.1%、「不滿意」0.2%，「非常不滿意」則為0。

各項服務中，滿意度前三名均與清潔有關，「車廂整體清潔」滿意度98.9%，「車站整體清潔」98.6%、「廁所整體清潔」98.4%。

調查發現，旅客到站主要轉乘以步行最多，佔40.6%，其次為公車14.2%、高鐵11.8%，公車使用率相對較低，車站外部轉乘運輸工具便利性有再優化空間。

中捷公司預計今年上半年續辦捷運轉乘精進研討會，邀集產官學研專家經驗分享與意見交流，並持續觀察旅客轉乘的便利性與需要性，作為優化捷運聯外轉乘環境重要推動方向。

結果顯示中捷女性旅客佔57.1%、男性旅客42.9%；以休閒目的最多佔50.7%，其次是（洽公、就醫等）旅客26.0%，通勤旅客23.3%。

這項調查在去年10月20日至28日在捷運綠線沿線車站，用問卷方式調查旅客滿意度，在95%信賴區間及3%抽樣誤差，完成1000份有效問卷。

台中捷運 公車

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