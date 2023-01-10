影／郭董發紅包送全台5萬義消 今送紫南宮加持變發財金
南投縣竹山鎮紫南宮香火很旺，不分平日或假日，總是吸引眾多的信眾人潮來參香祈福，求取發財金和錢母，今天有信徒在供桌上發現，一口氣出現好幾箱的紅包，上面竟然印有「郭台銘」三個字，不但吸引許多民眾圍觀拍照，更直呼「郭董發紅包了！」
由於紅包袋上印著「國泰民安、守護台灣」，不少現場信眾圍觀拍照下，也有人笑說，是否代表郭董真的要出馬守護台灣，「郭」泰民安。
主委莊秋安表示，郭董事長很用心，準備了5萬個紅包，要包給全台義消打火弟兄，因為郭董身為中華民國義消協會的總顧問，王金平是總會長，過年要給義消們一個小意思，但郭先生很用心，雖然只是區區200元紅包比較沒有意義，因而要求來到紫南宮請土地公土地婆加持，將紅包以小變大成為發財金。
莊秋安並說，郭董是很篤信土地公、很用心的人，請他公司的人一定要到紫南宮來拜拜，紅包以燙金印著「國泰民安、守護台灣」字樣，請求加持後的意義更大，讓大家一起發財外，也讓大家一同保平安。
據了解，郭台銘身為中華民國義消協會的總顧問，總會在春節期間，特地準備要贈與義消同仁的紅包，經過紫南宮加持後，會由總會長王金平帶到桃園首發外，並會分送全台各義消伙伴，下周並計畫與蔣萬安一同發送給北市義消。
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