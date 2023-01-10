南投「三酸」產業做公益 賣1瓶捐100元讓學童吃早餐

南投仁愛互助、新生村以在地農產「青梅」、「檸檬」、「楊梅」發展「三酸產業」，近期研發推出的「香川咏」、「野梅釀」新品，同時支持愛心公益，賣出1瓶就捐100元作為部落學童營養早餐基金，幫助學童健康成長，也減輕弱勢家庭負擔。

互新三酸合作社指出，互助、新生村是縣內青梅重要產區，近年更擴大栽種檸檬、楊梅，居民因此將其串成發展「三酸產業」，並成立合作社，開發相關加工商品，或將依三酸特性研發特色餐點，搭配部落文化推出觀光體驗遊程，慢慢做出成果。

互新地區的三酸產品近年多次入選南投縣十大伴手禮，近期再研發推出「野梅釀」、「香川咏」等新品，而為回饋地方，並支持愛心公益，該合作社鎖定偏鄉部落學童飲食均衡問題，發起「賣1瓶，捐100元」活動，作為部落學童營養早餐基金。

當地議員林婷立說，原鄉居民多從事農林業，經常天未亮就出門工作，孩子的早餐營養很難均衡，甚至沒吃早餐就到校上課，影響健康與學習，鄉內南豐國小、法治國小透過對外募款或贊助，推行營養早餐，成效不錯，互新地區也想跟進。

互新三酸合作社表示，今年推出的「香川咏」、「野梅釀」除了使用「三酸」，還有親愛村香糯米，因此賣出1瓶捐100元，將回饋原料產地的部落學校，也就是互助、親愛國小學童的營養早餐基金，幫助學童健康成長，也減輕弱勢家庭負擔。

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