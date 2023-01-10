快訊

明氣溫回升高溫可達25度！周末上看30度 「這天」起再降溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投「三酸」產業做公益 賣1瓶捐100元讓學童吃早餐

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛鄉法治國小在校內輔導室設置「早餐Bar」，供沒吃早餐的學童取用。圖／法治國小提供
南投仁愛鄉法治國小在校內輔導室設置「早餐Bar」，供沒吃早餐的學童取用。圖／法治國小提供

南投仁愛互助、新生村以在地農產「青梅」、「檸檬」、「楊梅」發展「三酸產業」，近期研發推出的「香川咏」、「野梅釀」新品，同時支持愛心公益，賣出1瓶就捐100元作為部落學童營養早餐基金，幫助學童健康成長，也減輕弱勢家庭負擔。

互新三酸合作社指出，互助、新生村是縣內青梅重要產區，近年更擴大栽種檸檬、楊梅，居民因此將其串成發展「三酸產業」，並成立合作社，開發相關加工商品，或將依三酸特性研發特色餐點，搭配部落文化推出觀光體驗遊程，慢慢做出成果。

互新地區的三酸產品近年多次入選南投縣十大伴手禮，近期再研發推出「野梅釀」、「香川咏」等新品，而為回饋地方，並支持愛心公益，該合作社鎖定偏鄉部落學童飲食均衡問題，發起「賣1瓶，捐100元」活動，作為部落學童營養早餐基金。

當地議員林婷立說，原鄉居民多從事農林業，經常天未亮就出門工作，孩子的早餐營養很難均衡，甚至沒吃早餐就到校上課，影響健康與學習，鄉內南豐國小、法治國小透過對外募款或贊助，推行營養早餐，成效不錯，互新地區也想跟進。

互新三酸合作社表示，今年推出的「香川咏」、「野梅釀」除了使用「三酸」，還有親愛村香糯米，因此賣出1瓶捐100元，將回饋原料產地的部落學校，也就是互助、親愛國小學童的營養早餐基金，幫助學童健康成長，也減輕弱勢家庭負擔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投仁愛鄉南豐國小不只有營養午餐，也每天提供營養早餐，校內學童開心食用。圖／南豐國小提供
南投仁愛鄉南豐國小不只有營養午餐，也每天提供營養早餐，校內學童開心食用。圖／南豐國小提供
南投互新三酸合作社推出「香川咏」、「野梅釀」新品，賣1瓶將捐100元，作為部落學童營養早餐基金。記者賴香珊／攝影
南投互新三酸合作社推出「香川咏」、「野梅釀」新品，賣1瓶將捐100元，作為部落學童營養早餐基金。記者賴香珊／攝影

南投 愛心 弱勢家庭

延伸閱讀

奇！南投元寶土地公廟擲立筊 「元寶雲」現天際

南投立委補選／他搶頭香登記 林明溱、蔡培慧都挑這天

關不怕！南投男7度酒駕還三貼 加重判關9個月

南投議長提興建垃圾焚化爐 縣府可轉型生質能源電廠

相關新聞

影／郭董發紅包送全台5萬義消 今送紫南宮加持變發財金

南投縣竹山鎮紫南宮香火很旺，不分平日或假日，總是吸引眾多的信眾人潮來參香祈福，求取發財金和錢母，今天有信徒在供桌上發現，...

南投「三酸」產業做公益 賣1瓶捐100元讓學童吃早餐

南投仁愛互助、新生村以在地農產「青梅」、「檸檬」、「楊梅」發展「三酸產業」，近期研發推出的「香川咏」、「野梅釀」新品，同...

中捷藍線綠批行政拖延 藍籲選後放下歧見

台中捷運藍線綜合規畫送中央審議，去年11月終於實質審查後，要求修正後再提報。台中市交通局趕在農曆年前，將修正報告送審，都...

國四豐潭段14日6千人路跑 富陽路北上這時段禁止通行

「國道四號豐原潭子段工程」將在本月16日下午3點通車，為慶祝北台中高速路網環線最後一哩路，14日舉辦「2023國道四號豐...

台中捷運藍線新進度 2月2至15日沿線開7場說明會

台中捷運藍線一波多折，交通部去年11月初首次審查中捷藍線綜合規畫報告，結論要求修正，中市交通局已趕在春節前送修正報告給交...

天災蜜棗減產四分之一！甜度高果實大 還在果樹上已完售

去年入秋以後的天氣忽涼忽熱，讓部分水果生長反而較好，彰化縣埔心鄉農民羅福村種出的雪蜜蜜棗像日本青蘋果一樣大，明天起採收的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。