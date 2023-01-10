中捷藍線綠批行政拖延 藍籲選後放下歧見

台中捷運藍線綜合規畫送中央審議，去年11月終於實質審查後，要求修正後再提報。台中市交通局趕在農曆年前，將修正報告送審，都發局針對沿線都市計畫變更昨起公展，2月起將舉辦7場地方說明會，同步爭取時效。針對捷運藍線進度，綠營要求與中央合作整體開發，藍營則盼政治口水落幕，帶動軌道經濟、地方發展。

民進黨議員張家銨指出，捷運藍線都市計畫變更案，沿線20站有13站的周邊擬劃設「捷運開發區」，卻獨漏大肚山上東海別墅（B9）站，只設兩出入口，未見任何TOD（大眾運輸導向都市發展專區）計畫。大肚山都市計畫已規劃超過2年，毫無進度，另中科特定區也尚未公告，她認為中央與地方要有整體聯合開發的概念，不要各行其是，地方不會接受毫無前瞻遠見的任何計畫。

交通局表示，捷運藍線B9站(地下車站)目前規劃於國際街及遊園南、北路間，並於國際街及遊園南、北路分別設置出入口，搭配都市發展局「新庄子蔗廍地區新訂都市計畫案」，進行該區域整體規劃，以提升整體都市發展及提供完善大眾運輸服務；另捷運藍線綜合規劃除已完成公聽會外，目前持續說明及蒐集意見，納入規劃參考，優化藍線規劃。

民進黨議員楊典忠說，過去4年，市民只看到藍線變更，經費暴增330億元，112年才進行捷運藍線都市計畫變更公展作業，後續還有地方與中央都市計畫審議，還不知要拖多久。希望市府盡速與中央溝通加快速度，再拖恐怕又增加經費。

交通局指出，捷運藍線綜合規劃報告書自110年3月4日提報交通部審查，同年4月27日經市府核准同意為配合興建捷運藍線重大設施辦理都市計畫個案變更作業，目前綜合規劃報告於已於去年11月第一次交通部大會審查，並於去年底完成修正報告書提報中央審查。

議員黃馨慧指出，捷運藍線勢在必行，才能與綠線構成十字軸，真正發揮捷運加乘的功能。過去的種種政治口水或爭議應隨選舉落幕，她要求市府相關處局，應有整體規劃的概念，才能真正帶動「軌道經濟」。