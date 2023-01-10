國四豐潭段14日6千人路跑 富陽路北上這時段禁止通行

「國道四號豐原潭子段工程」將在本月16日下午3點通車，為慶祝北台中高速路網環線最後一哩路，14日舉辦「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」，6千多名跑者先採點國四豐潭段。豐原慢跑協會呼籲，跑者搭乘火車、接駁車抵達會場，當天上午5點半到7點半富陽路北上路段(豐勢路到富翁路)封閉禁止通行，請用路人注意。

今天上午，活動發起人、立委江啟臣召開活動記者會，江啟臣指出，國道四號豐原潭子段工程全長11公里，途經3座隧道，耗資超過300億，在歷經5年的施工黑暗期後，於1月16日下午3點正式通車，將成為台中地區首座串連山、海、屯與原市區的高速公路。

江啟臣說，「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」是台中首次跑上國道的路跑活動，沿途除了匝道、高架橋，也會跑進隧道內，可全方位欣賞豐原、潭子的美麗景致。

本次活動共分為三組，包含：全程組(21K)、挑戰組(12K)、休閒組(6K)，已超過6000名跑者報名，名額已滿；本次活動競賽獎品有國道四號紀念衫、專屬獎牌、涼感巾、腰包、大浴巾與在地知名的「葫蘆墩米」等好物。

豐原慢跑協會廖明源理事長指出，活動當天，富陽路南北雙向車道都有道路管制，當天上午5點半到7點半，富陽路北上路段（豐勢路到富翁路）將於封閉禁止通行，車輛可停放豐原高中、翁子國小等11處停車場。

主辦單位也於豐原轉運站(豐原東站公車站月台）、愛買豐原店（水源路停車場大門口旁）、永豐餘舊廠址（全國加油站豐勢站旁）、豐陽國中（富陽路南側門）提供免費接駁車，相關內容可前往報名網站上查詢。

廖理事長提醒，在高架橋上跑步高度高、風速大，請跑者們不要在路肩上行進，並遠離護欄與分隔島，冬季路面伸縮縫隙較大，留意腳步避免意外，聽取安全人員指示。