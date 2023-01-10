快訊

病床照曝光！許聖梅「軟骨碎兩半」送醫 嘆朋友全跑光

蘇貞昌態度放軟、變謙虛了？王世堅：早知如此何必當初

和去年有落差！台塑公布年終 員工平均仍可領「這數字」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國四豐潭段14日6千人路跑 富陽路北上這時段禁止通行

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
本月14日將舉辦「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」，6千多名跑者先採點國四豐潭段，一覽國道風景。圖／立法委員江啟臣提供
本月14日將舉辦「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」，6千多名跑者先採點國四豐潭段，一覽國道風景。圖／立法委員江啟臣提供

國道四號豐原潭子段工程」將在本月16日下午3點通車，為慶祝北台中高速路網環線最後一哩路，14日舉辦「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」，6千多名跑者先採點國四豐潭段。豐原慢跑協會呼籲，跑者搭乘火車、接駁車抵達會場，當天上午5點半到7點半富陽路北上路段(豐勢路到富翁路)封閉禁止通行，請用路人注意。

今天上午，活動發起人、立委江啟臣召開活動記者會，江啟臣指出，國道四號豐原潭子段工程全長11公里，途經3座隧道，耗資超過300億，在歷經5年的施工黑暗期後，於1月16日下午3點正式通車，將成為台中地區首座串連山、海、屯與原市區的高速公路。

江啟臣說，「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」是台中首次跑上國道的路跑活動，沿途除了匝道、高架橋，也會跑進隧道內，可全方位欣賞豐原、潭子的美麗景致。

本次活動共分為三組，包含：全程組(21K)、挑戰組(12K)、休閒組(6K)，已超過6000名跑者報名，名額已滿；本次活動競賽獎品有國道四號紀念衫、專屬獎牌、涼感巾、腰包、大浴巾與在地知名的「葫蘆墩米」等好物。

豐原慢跑協會廖明源理事長指出，活動當天，富陽路南北雙向車道都有道路管制，當天上午5點半到7點半，富陽路北上路段（豐勢路到富翁路）將於封閉禁止通行，車輛可停放豐原高中、翁子國小等11處停車場。

主辦單位也於豐原轉運站(豐原東站公車站月台）、愛買豐原店（水源路停車場大門口旁）、永豐餘舊廠址（全國加油站豐勢站旁）、豐陽國中（富陽路南側門）提供免費接駁車，相關內容可前往報名網站上查詢。

廖理事長提醒，在高架橋上跑步高度高、風速大，請跑者們不要在路肩上行進，並遠離護欄與分隔島，冬季路面伸縮縫隙較大，留意腳步避免意外，聽取安全人員指示。

豐陽國中蔡瑞昌校長表示，豐陽國中剛好位於匝道口旁，很榮幸成為運動嘉年華的活動會場，籃球隊的球員們已報名參賽，同慶地方盛事。

本月14日將舉辦「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」，6千多名跑者先採點國四豐潭段，一覽國道風景。圖／立法委員江啟臣提供
本月14日將舉辦「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」，6千多名跑者先採點國四豐潭段，一覽國道風景。圖／立法委員江啟臣提供
本次活動競賽獎品有國道四號紀念衫、專屬獎牌、涼感巾、腰包、大浴巾與在地知名的「葫蘆墩米」等好物。圖／立法委員江啟臣提供
本次活動競賽獎品有國道四號紀念衫、專屬獎牌、涼感巾、腰包、大浴巾與在地知名的「葫蘆墩米」等好物。圖／立法委員江啟臣提供
本月14日將舉辦「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」，6千多名跑者先採點國四豐潭段，一覽國道風景。圖／立法委員江啟臣提供
本月14日將舉辦「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」，6千多名跑者先採點國四豐潭段，一覽國道風景。圖／立法委員江啟臣提供
本月14日將舉辦「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」，6千多名跑者先採點國四豐潭段，一覽國道風景。圖／立法委員江啟臣提供
本月14日將舉辦「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」，6千多名跑者先採點國四豐潭段，一覽國道風景。圖／立法委員江啟臣提供
本次活動競賽獎品有國道四號紀念衫、專屬獎牌、涼感巾、腰包、大浴巾與在地知名的「葫蘆墩米」等好物。圖／立法委員江啟臣提供
本次活動競賽獎品有國道四號紀念衫、專屬獎牌、涼感巾、腰包、大浴巾與在地知名的「葫蘆墩米」等好物。圖／立法委員江啟臣提供
本次活動競賽獎品有國道四號紀念衫、專屬獎牌、涼感巾、腰包、大浴巾與在地知名的「葫蘆墩米」等好物。圖／立法委員江啟臣提供
本次活動競賽獎品有國道四號紀念衫、專屬獎牌、涼感巾、腰包、大浴巾與在地知名的「葫蘆墩米」等好物。圖／立法委員江啟臣提供

國道 路跑 車道

延伸閱讀

紓解車潮 國四豐潭段趕1月16日通車

相關新聞

中捷藍線綠批行政拖延 藍籲選後放下歧見

台中捷運藍線綜合規畫送中央審議，去年11月終於實質審查後，要求修正後再提報。台中市交通局趕在農曆年前，將修正報告送審，都...

國四豐潭段14日6千人路跑 富陽路北上這時段禁止通行

「國道四號豐原潭子段工程」將在本月16日下午3點通車，為慶祝北台中高速路網環線最後一哩路，14日舉辦「2023國道四號豐...

台中捷運藍線新進度 2月2至15日沿線開7場說明會

台中捷運藍線一波多折，交通部去年11月初首次審查中捷藍線綜合規畫報告，結論要求修正，中市交通局已趕在春節前送修正報告給交...

天災蜜棗減產四分之一！甜度高果實大 還在果樹上已完售

去年入秋以後的天氣忽涼忽熱，讓部分水果生長反而較好，彰化縣埔心鄉農民羅福村種出的雪蜜蜜棗像日本青蘋果一樣大，明天起採收的...

來自總統府的新春祝福 彰化榮家榮民伯伯享用

再過10天就是農曆春節，彰化榮譽國民之家收到總統府送來的茂谷蜜柑，今天榮家主任史浩誠轉交給榮民，榮民伯伯連聲道謝，有的立...

台中重劃工程費浮報？學者：少算這1項 以後沒人敢開發

台中地方法院以單元二自辦重劃區每公頃工程款922萬元，判決單元二重劃會嚴重浮報。對此，實際參與都市計畫的逢甲大學土地管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。