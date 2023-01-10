台中捷運藍線新進度 2月2至15日沿線開7場說明會

台中捷運藍線一波多折，交通部去年11月初首次審查中捷藍線綜合規畫報告，結論要求修正，中市交通局已趕在春節前送修正報告給交通部。12月同步執行基本設計與專案管理拚進度。都發局配合藍線捷運規劃，啟動都市計畫變更法定程序，9日起公開展覽「台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫」都市計畫變更書、圖45天，2月2日起辦理7場公開說明會，彙整再提報都市計畫委員會審議。

中市第2條捷運，藍線總經費達1309億元，從台中港到台中火車站附近，貫穿台中「台灣大道」，全長24.78公里，其中10.30公里規劃高架，有8座車站；地下段約14.48公里，設有12座地下車站。橫跨台中港特定區、中科特定區、台中市都市計畫主要計畫等3處都市計畫區。

都發局指出，藍線規劃經過包括台中港特定區（梧棲區）、靜宜-弘光商圈（沙鹿區）、東海商圈（龍井區、西屯區）、中科世貿商圈（西屯區）、新市政商圈（西屯區）、舊城區及台中車站商圈（西區、北區、中區、東區）等，20處車站、1處機廠、1處備援行控中心暨變電站，場站出入口及捷運相關設施需用土地，部份位在住宅區、商業區、文教區、加油站專用區、港埠專用區或是屬公園、市場、廣場、停車場等用地，須辦理都市計畫變更為「捷運系統用地」或「捷運開發區」使用。

都發局指出，這次辦理變更都市計畫，共變更2處主要計畫，8處細部計畫，民眾可在公開展覽期間內，以書面提出意見，彙整後提都市計畫委員會審議參考。

都發局9日起啟動藍線捷運都市計畫變更案法定程序，除公開展覽都市計畫變更書、圖45天，更將自2月2日起辦理7場公開說明會，各場次都在下午2點舉行，2月2日在梧棲區公所4樓禮堂；6日在龍井區公所5樓禮堂；8日在沙鹿區公所5樓禮堂；9日在西屯區公所7樓禮堂；10日在西區區公所4樓禮堂；13日在中區區公所6樓禮堂；15日在東區區公所2樓禮堂。