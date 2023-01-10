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天災蜜棗減產四分之一！甜度高果實大 還在果樹上已完售

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
羅家果園園主太太黃月惠說，雪蜜蜜棗和青蘋果一樣大，口感清甜爽脆。記者簡慧珍／攝影
羅家果園園主太太黃月惠說，雪蜜蜜棗和青蘋果一樣大，口感清甜爽脆。記者簡慧珍／攝影

去年入秋以後的天氣忽涼忽熱，讓部分水果生長反而較好，彰化縣埔心鄉農民羅福村種出的雪蜜蜜棗像日本青蘋果一樣大，明天起採收的珍蜜，個頭不如雪蜜棗，甜度和雪蜜棗相似。

蜜棗一年一收，去年10月下旬結果如花生一般大的時候遇到尼莎颱風與東北季風共伴效應，颳壞約1/4的蜜棗，導致今年產量少於去年同期產量。羅家果園園主羅福村說，去年12月中旬雪蜜蜜棗甜度已達12度，下旬開始量產，沒再測量甜度但吃起來比以幾次更甜。

羅家果園園主羅福村原本從事小五金製造，18年前響，應埔心鄉農會號召，棄工從農改種約9分地金蜜芒果，因彰化平原氣候頗適合蜜棗生長，他8年前也試種蜜棗，品種有俗稱「爆漿棗」的雪蜜和甜到爆的珍蜜，合計約2分地，夏季採芒果，冬季採蜜棗。

雪蜜蜜棗去年12月下旬到今天採收，珍蜜蜜棗明（1月11日）到春節前有果實可採。羅福村今天表示，去年11月迄今天氣忽冷忽熱，冷熱交替幫助蜜棗生長，比較好吃，因兩種蜜棗產量今年都減少約25%，雪蜜蜜棗已經完售，珍蜜蜜棗訂單應該也沒餘額，只能對向隅民眾說聲抱歉。

蜜棗與眾不同，和芒果一樣都靠蒼蠅授粉，羅福村的妻子黃月惠說，園裡有2至3棵專門作為授粉的棗樹，著果後靠「獨家技術」減少掉果和人工疏果，採季結束砍除枝椏只留主幹及少量枝葉，等待新的一年裡開枝散葉。

羅家果園今年種出和青蘋果一樣的雪蜜蜜棗。記者簡慧珍／攝影
羅家果園今年種出和青蘋果一樣的雪蜜蜜棗。記者簡慧珍／攝影

農民 農會 春節

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