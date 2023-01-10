台中重劃工程費浮報？學者：少算這1項 以後沒人敢開發

台中地方法院以單元二自辦重劃區每公頃工程款922萬元，判決單元二重劃會嚴重浮報。對此，實際參與都市計畫的逢甲大學土地管理系教授陳建元認為，以往民間自辦土地重劃，開發成本內沒有列出遷移宮廟、釘子戶遷建、拆補費等不可測風險費用，若法界以後見之明要求，那以後沒人敢開發土地了。

台中市議員黃仁以法院判決單元二重劃會嚴重浮報，要求市政府全面清查全市20幾個公辦、自辦重劃區。

台中市地政局回應，自辦市地重劃是根據平均地權條例規定，依私法自治展辦重劃，工程設計規劃由合格技師簽證後送主管機關審查後執行，市府依規定監督審查，依法行政；公辦市地重劃則由內政部審查核定，工程規劃設計及施工依法辦理。

陳建元說明，土地開發時程長、金額大、牽涉的人多，風險高，現今都市更新開發機制就設計一個風險管理費，視為對投入資本、創意、管理技術與風險承擔所應獲取報酬，費率約在總成本10%到14%。簡單來說，就是不可測的風險與難以量化的支出成本，都包含在這裡。

陳建元分析，以往民間自辦土地重劃，在開發成本內沒有明文寫出風險管理費，像遷移宮廟除了給地，還要補貼興建費，或釘子戶一拖10年，拆補費和利息的增加等不可測風險以及難以量化支出項目，這也是工程款在重劃過程不斷浮動增加的因素。

台中市府重劃區公開資料顯示，營建成本扣除四大管線的工程款，每公頃單價最少的是單元14，為1319萬元，核定時間2008年；公辦的12期單價要1555萬元，核定時間2007年；時間相近的單元一、二、三和單元八，每公頃單價分別為2360萬元、1771萬元、1615萬元和1807萬元。

陳建元認為，台中市20幾個公辦、自辦重劃區，工程款都高於每公頃1300萬元，但法官以每公頃922萬元標準，認為單元二的1771萬元嚴重浮報，將重劃會人員定罪，是否與現實嚴重脫節？若外界或法界人士以「後見之明」要求，那以後沒人敢開發土地了。