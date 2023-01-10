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奇！南投元寶土地公廟擲立筊 「元寶雲」現天際
南投國姓南港村「元寶土地公廟」以招財聞名，日前廟宇對面的「元寶山」出現一朵大型「元寶雲」；尾牙當天則有民眾前往參拜問事，擲筊後罕見出現「立筊」，廟方以塑膠框罩住保護，供民眾參觀，鄉親認為，雙吉兆能保佑大家過個好年。
元寶土地公廟供奉有百年歷史的土地公石碑，且因廟對面是元寶山，而以「元寶」為名，園區營造大量使用天然石材，有狀似元寶、蟠桃、黃金蟾蜍等奇石，還有可轉動的好運石球，近年成為當地新景點，吸引各地信眾慕名求財兼遊憩。
廟方表示，近期有民眾前往參拜時，意外發現廟宇對面的元寶山頭，剛好有片雲，而其形狀宛如一顆「大元寶」，恰巧與山名、廟名互相呼應，讓目睹的遊客覺得很吉利，就拿手機被拍下留念，也分享給廟內人員。
而農曆12月十六是「尾牙」按習俗要拜土地公，因此有不少民眾到廟裡拜拜，感謝土地公庇佑，也有人擲筊問事，沒想到，筊杯丟出去後，一只落地後翻到反面，另一只卻是懸空直立在地面上，罕見出現「立筊」，狀況特殊，令人稱奇。
廟方表示，過去從未出現過立筊，是建廟以來首見，頗為難得，因此特別以塑膠框罩住保護，供民眾參觀；在地鄉親則認為，農曆年前接連有元寶雲、立筊都是好兆頭，相信雙吉兆能保佑地方跟來拜拜的遊客過個好年。
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