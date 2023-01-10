靜宜大學西文系副教授何國世 第10本著作「智利史」出版

靜宜大學西班牙語文學系副教授何國世熟稔中南美洲歷史文化，他利用授課之餘研讀、整理、蒐集相關資料，實地參訪累積經驗，陸續出版10本著作，最新出版的「智利史：山海環繞的絲帶國」帶領大家一窺「讓地圖印刷業者傷透腦筋，世界最狹長國家」的智利面貌，加深國人對拉丁語系國家的認識。

何國世大學畢業後曾在中央通訊社服務，考取行政院新聞局特考，外派前因考取公費留學，轉赴西班牙攻讀博士，主修拉丁美洲歷史等；1996年學成返國後到靜宜大學任教至今26年，陸續出版墨西哥、秘魯、阿根廷、巴西、委內瑞拉、巴拉圭、西班牙、拉丁美洲、中美洲及近期出版「智利史：山海環繞的絲帶國」等國10本書籍。

何國世大學就讀西班牙語文學系，40多年來，拉丁美洲一直是他魂牽夢繫的國度，2017年他首次到訪智利，首都聖地牙哥的井然有序與發達進步，令他印象深刻，也開啟撰寫智利史的想法。「智利史：山海環繞的絲帶國」共分9章節，以歷史脈絡、政治變革、經濟發展及迎接21世紀的機會與挑戰為核心，帶領讀者瞭解自然資源、民情風俗、教育體制及飲食文化等特色。

何國世說，智利位處南美邊緣，東面為雄偉的安地斯山脈，西面為一望無際的太平洋。天然的地理限制，使智利向南北發展，造就如絲帶般的狹長國土，總長4200多公里，平均寬度卻僅有300公里，奇特的地形，難以完整放入地圖中，成為地圖印刷業者最大困擾，山海環繞、與世隔絕的環境並未阻礙智利人前進的腳步，他們突破大山大海的限制，強勢逆襲，成功躋身拉美強國之列。智利也是詩人的土地，孕育出無數滿載詩意的靈魂。

何國世表示，不同於多數拉美國家的動盪貪腐、貧窮落後印象，智利的民主政治穩定，經濟、文化高度發展，與阿根廷、巴西並稱為ABC三大強國，但繁榮背後，是長達16年的軍事獨裁，1970至1980年代，在鐵腕將軍皮諾契特的帶領下，創造「智利奇蹟」，免於陷入拉美「失落的十年」，皮諾契特實行恐怖統治，大肆迫害異己，在許多智利人心中留下難以磨滅傷害，鐵腕將軍的功過是非難以蓋棺論定，懷念、追責的矛盾，也持續撕裂著社會。