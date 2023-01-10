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彰化「花在彰化」、「月影燈季」將登場 旋轉木馬、好想兔現身吸睛
今年過年年假長達10天， 彰化縣「花在彰化」與「月影燈季」也將登場暖身，北彰化八卦山可賞燈，人氣貼圖巨星「好想兔」將現身燈區，南彰化溪州公園的則以「夢遊鮮境」為主題，由「花仙子」帶領鄉親漫步奇幻花海、急流鮮境、樹林冒險與皇家花園間，預計吸引各地遊客來走春。
彰化縣府今天舉辦活動宣傳，縣長王惠美指出，彰化春節期間有「花在彰化」及「月影燈季」，白天賞花，晚上賞燈，「2023月影燈季」將在本周六晚上6點在八卦山大佛風景區點燈，還有限量300份好想兔紅包袋及1000份兔年小提燈送給鄉親。
月影燈季今年以「建縣300 幸福兔U」為主題，共有7組可愛的好想兔搭配璀璨燈光現身於卦山村、參佛道、九龍池及天空步道等燈區，精彩的燈光秀及浪漫白色旋轉木馬，預計將吸引民眾能在此拍照打卡。
花在彰化每年在過年期間都突破70萬人次參觀，王惠美說，今年花在彰化大年初一登場，除了豐富的花卉園藝造景、花果廊道之外，還有好想兔造型大型裝置藝術、漂浮裝置藝術、彰化優鮮農產展售、休閒農遊展、工商產業暨美食展及精采的鯊魚競賽機飛行表演。縣府農業處也推出限量報名的農遊體驗行程、親子食光野餐日與豐富的養生食療、園藝手作等DIY活動，大小遊逛樂趣。
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