彰化「花在彰化」、「月影燈季」將登場 旋轉木馬、好想兔現身吸睛

今年過年年假長達10天， 彰化縣「花在彰化」與「月影燈季」也將登場暖身，北彰化八卦山可賞燈，人氣貼圖巨星「好想兔」將現身燈區，南彰化溪州公園的則以「夢遊鮮境」為主題，由「花仙子」帶領鄉親漫步奇幻花海、急流鮮境、樹林冒險與皇家花園間，預計吸引各地遊客來走春。

彰化縣府今天舉辦活動宣傳，縣長王惠美指出，彰化春節期間有「花在彰化」及「月影燈季」，白天賞花，晚上賞燈，「2023月影燈季」將在本周六晚上6點在八卦山大佛風景區點燈，還有限量300份好想兔紅包袋及1000份兔年小提燈送給鄉親。

月影燈季今年以「建縣300 幸福兔U」為主題，共有7組可愛的好想兔搭配璀璨燈光現身於卦山村、參佛道、九龍池及天空步道等燈區，精彩的燈光秀及浪漫白色旋轉木馬，預計將吸引民眾能在此拍照打卡。