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影／卡娜赫拉兔兔代言南投燈會 兔年主燈今曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投燈會今年活動結合知名插畫「卡娜赫拉的小動物」，超萌「粉紅兔兔」擔任兔年代言人。記者賴香珊／攝影
南投燈會今年活動結合知名插畫「卡娜赫拉的小動物」，超萌「粉紅兔兔」擔任兔年代言人。記者賴香珊／攝影

南投燈會將於14日開幕登場，兔年主燈「彩兔賜福」今曝光，今年活動結合知名插畫「卡娜赫拉的小動物」設專屬燈區，超萌「粉紅兔兔」擔任兔年代言人，更首次導入全燈區智慧導覽，透過數位集章就能兌換「卡娜赫拉」限量周邊商品。

南投縣長許淑華表示，南投燈會、茶業博覽會、日月潭泳渡是全國指標性活動，春節期間登場的南投燈會去年吸引350萬人次，創造11億元產值，今年將於14日開燈，展演至2月5日，今年更看準兔年與「卡娜赫拉的小動物」擴大合作。

「卡娜赫拉的小動物」的超萌主角「粉紅兔兔＆Ｐ助」今天現身縣府一樓大廳，為「2023南投燈會－絢。光織潮」代言站台，由國際花燈大師黃文全操刀打造的癸卯兔年主燈「彩兔賜福」也在今天搶先曝光，成功吸引眾人目光。

許淑華說，今年燈會循往例有花海、水舞、無人機展演、主題及互動燈區等，更有許多創新亮點，「卡娜赫拉的小動物」設有專屬特區，將巨大副燈「粉紅兔兔＆Ｐ助的招財神力」、聲光IP燈區，還有南投燈會限定貼紙、小紅包等周邊商品。

南投燈會今年更首度導入全燈區智慧導覽設備，更有直徑達20米的水波光影穹頂劇場、3D矩陣特效煙火，水舞展演從過去的「一」字型升級為「∞」無限符號等，並找來動力火車、翁立友、火舞團等超強卡司演出，全面提升展演內容。

觀光處則表示，民眾在燈會期間下載「2023南投燈會」LINE官方帳號，同時開啟藍芽，全燈區智慧導覽設備會依遊客所在地推播展區資訊，並可同時參與數位集章活動，集滿指定數量就能兌換「卡娜赫拉」周邊商品，每日限量，換完為止。

南投燈會將於14日開幕登場，兔年主燈「彩兔賜福」今天曝光。記者賴香珊／攝影
南投燈會將於14日開幕登場，兔年主燈「彩兔賜福」今天曝光。記者賴香珊／攝影
南投燈會今年活動結合知名插畫「卡娜赫拉的小動物」，超萌「粉紅兔兔」擔任兔年代言人。記者賴香珊／攝影
南投燈會今年活動結合知名插畫「卡娜赫拉的小動物」，超萌「粉紅兔兔」擔任兔年代言人。記者賴香珊／攝影
南投燈會將於14日開幕登場，兔年主燈「彩兔賜福」今天曝光。記者賴香珊／攝影
南投燈會將於14日開幕登場，兔年主燈「彩兔賜福」今天曝光。記者賴香珊／攝影

燈會 兔年 南投 許淑華

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