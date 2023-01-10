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台中高架鐵路下27處停車場 精武、台中及五權本月峻工

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
鐵路局在台中高架鐵路下規劃27處多目標停車場，台中等三處車站停車場本月可完工。圖／建設局提供
鐵路局在台中高架鐵路下規劃27處多目標停車場，台中等三處車站停車場本月可完工。圖／建設局提供

台中鐵路高架化，市府創造全長21.7公里帶狀無障礙的自行車及人行空間；高架鐵路橋下則由鐵路局辦理31處多目標停車場，有3處1月將完工；商場空間將送市府都審。

台中高架鐵路2016年10月15日通車，高架橋滴水線外的空間屬台中市政府，前後任市府5年打造「綠空廊道」，串聯自行車與人行步道，部分路段更是全齡化的遊戲、健身場域。

鐵路局貨運服務總所台中貨運服務所則辦理「台中鐵路高架橋下多目標停車場及商場出租案」，進行高架鐵路下層停車場及商場開發。

該所112年1月6日提出進度，橋下空間規劃多目標停車場共31段，其中27段作為停車場，有23段完成停車場設置許可，目前有16段完成停車場AC鋪設。精武、台中及五權車站部分用地預計112年1月申報竣工，112年上旬台電送電完成後，送交通局申請竣工審查，通過後可望近期可開放。

另4段，台鐵預計申請變更為商場使用，包括豐原停3、松竹停16、太原停19及五權停27等用地。商場空間辦理都市計畫審議中，預計今年上旬將修正報告書提送市政府排審。

建設局指出，「綠空廊道」提供周邊居民生活型的綠色廊道，串連周邊休閒型自行車道，包含潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、東豐自行車道，形成台中市完整的自行車道系統，建構便捷及完善綠色運具交通系統。

綠空廊道另在豐原區圓環東路(台3線)及潭子區環中東路有兩處寬達30公尺以上的路口，因自行車通行不易，現階段以自行車標線指引，引導民眾通過，但因繞行距離長且交通量大，為減少現況繞行造成的不便及潛在交通風險，設計採「高架自行車橋」方式穿越。

自行車 停車場 車道

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