台中發布「春節禁挖令」 1月16日到2月5日全禁挖路施工

台中市政府建設局今宣布「春節禁挖公告」，1月16日至2月5日元宵節，除緊急搶修工程，禁止在台中市相關道路範圍內辦理挖掘施工。市長盧秀燕強調，如搶修需做好疏導，留工作井需竪立告示，維護交通安全。

春節年假長達10天，台中市是中部地區旅遊消費重點，市府力求保持交通順暢、道路平坦。

建設局長陳大田今在市政會議上表示，112年農曆春節併同例假日有10天連續長假，預估從春節至元宵佳節返鄉與觀光人潮湧入台中。建設局為確保用路安全公告禁挖，從明年1月16日至2月5日元宵節，除緊急搶修工程、經許可的道路養護刨封作業及孔蓋啟閉外，禁止於台中市相關道路範圍內挖掘施工。

春節期間若遇道路施工、挖掘、坑洞、公園及園道維護等相關問題，可打1999及1688等24小時免付費電話。