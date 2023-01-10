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春節前白鯧1斤逾千 盧秀燕：黃金鯧200多元可替代選購

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今凌晨訪視批發市場，她建議用黃金錩替代白鯧，物美價廉。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今凌晨訪視批發市場，她建議用黃金錩替代白鯧，物美價廉。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今早主持市政會議，她說清晨訪魚市、果菜批發市場，蔬果供貨量充足，價格比去年稍便宜；魚貨捕撈量變少，漲幅近一成，其中白鯧價格高達1斤逾1000元，且數量極少，本土飼養的黃金鯧1斤200元，物美價廉。

盧秀燕凌晨4點半就到批發市場，了解供貨質量與價格。她在市政會議要求農業局等相關單位，要確實掌握年節貨品供需時間及價量平穩。

她指出，以魚貨來說，因海洋補撈量較少，價格今年微漲，但漲幅不到一成；果菜維持平穩，相反今年供貨量大，許多承銷商表示甚至會較去年同期更低一些，建議多多採購，肉品較去年微漲。

盧秀燕說，過年魚貨中，象徵吉祥昌盛的「白鯧」價格依靠高，今天看到一斤逾千元。而本土養殖的黃金鯧一斤兩百多，相當漂亮，物美價廉，可以替代選購。

台中魚市場股份有限公司說明，過年魚貨行情受年節、產量影響有小幅上漲，沿近海魚貨平均價格約每公斤165至180元；整體養殖魚貨平均價格約每公斤125至135元，常見的黃花魚、石斑魚、吳郭魚、虱目魚供應量皆穩定。

盧秀燕 均價 白鯧

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